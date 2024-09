L’ensemble du personnel d’Annapurna Interactive, la division de jeux vidéo du studio Annapurna fondé par Megan Ellison, a démissionné ce mois-ci à la suite d’un différend avec la propriétaire, selon des sources proches du dossier.

Nathan Gary, président d’Annapurna Interactive, et son équipe étaient en pourparlers avec Megan Ellison, fille du milliardaire Larry Ellison, pour faire de la division jeux vidéo une entité indépendante, ont indiqué des sources de Bloomberg qui ont souhaité rester anonymes, n’étant pas autorisées à s’exprimer publiquement sur le sujet. Lorsque Megan Ellison a mis fin aux négociations, Gary et d’autres cadres ont démissionné, suivis par environ deux douzaines de collaborateurs.

Un porte-parole d’Annapurna a confirmé que l’idée d’une scission avait été envisagée, mais qu’un accord n’avait pas pu être trouvé, ce qui a conduit aux démissions.

« Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs durant cette période de transition », a déclaré Megan Ellison dans un communiqué adressé à Bloomberg News. « Nous restons engagés non seulement envers notre catalogue de jeux actuel, mais nous cherchons également à renforcer notre présence dans l’espace interactif en explorant de nouvelles opportunités, en adoptant une approche plus intégrée de la narration à travers le cinéma, la télévision, le jeu vidéo et le théâtre. »

Cette vague de démissions a semé la confusion parmi les développeurs de jeux partenaires d’Annapurna, qui tentent de comprendre ce que cela signifie pour leurs projets en cours. En tant qu’éditeur, Annapurna est responsable non seulement du financement des jeux, mais aussi de services comme l’assurance qualité, l’adaptation aux marchés locaux et le marketing. Ces derniers jours, les créateurs de jeux collaborant avec Annapurna se sont activement mobilisés pour identifier de nouveaux interlocuteurs et déterminer si la société respecterait toujours ses engagements.

Le porte-parole a assuré que tous les jeux et projets en cours resteraient sous l’égide d’Annapurna.

Le nouveau président, Hector Sanchez, a informé les développeurs que la société honorerait les contrats en place et remplacerait le personnel démissionnaire, selon des sources qui se sont confiées à Bloomberg. Sanchez, co-fondateur initial d’Annapurna Interactive, a été rappelé à ce poste le mois dernier.

La division jeux vidéo d’Annapurna s’est bâtie une solide réputation en publiant des titres acclamés par la critique, développés par de petites équipes, avec des succès tels que Outer Wilds, Stray et Cocoon.