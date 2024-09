Play Sorbonne Université, association étudiante de Sorbonne Université dédiée aux jeux vidéo et à la culture vidéoludique, est fière d’annoncer la 7e édition de son Festival étudiant gratuit entièrement dédié au monde du jeu, le Play Sorbonne Festival. L’événement se déroulera le samedi 28 septembre au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. Cette année Play Sorbonne a mis la barre encore plus haute et propose une édition pleine de nouvelles activités insolites ainsi que le retour de leurs invités d’honneur : Game of Roles !

Pour cette 7e édition, le Play Sorbonne Festival voit les choses en grand ! Plus de 10 000 participants sont attendus cette année. Pour cette occasion, le festival se déroulera dans un espace de 12 000 m² ! Il accueillera également davantage de développeurs indépendants et proposera encore plus d’activités comme les tournois Mario Kart, TFT, Osu!, Tetr.io et Nestris. Le spectre des animations s’élargit lui aussi, avec l’ajout de l’art sous toutes ses formes : théâtre d’impro interactif, concerts live de bande originale (OST) de jeux vidéo, et concours de cosplay ! Et pour finir Mister MV revient avec le casting de la saison officielle de Games of Roles ! Le Play Sorbonne Festival rassemble les joueurs, développeurs, éditeurs, associations et toutes les personnes qui font vivre le jeu vidéo et le jeu de plateau. Le festival s’adresse aux passionnés comme aux néophytes qui souhaitent découvrir toute la diversité de ces univers. Au programme : Des rencontres avec des développeurs indépendants Des jeux de plateaux, bornes d’arcades, et jeux vidéo en accès libre Une exposition et des conférences Des tournois e-sport : Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8, TFT, Nestris, Tetr.io, Osu! Un Game of Roles animé sur scène par FibreTigre, avec MisterMV, Lydia, Daz et Lâm Théâtre d’improvisation Concerts live d’OST de jeux vidéo Le Play Sorbonne Festival, organisé par des passionnés de la culture du jeu, offre une expérience immersive où les participants sont plus que des spectateurs, ils deviennent acteurs à travers diverses activités tout au long de la journée. L’association soutient également la créativité étudiante, comme en témoigne la création de trois jeux de société, illustrant ainsi son engagement à promouvoir l’innovation au sein de la communauté universitaire. Informations pratiques Date : samedi 28 septembre de 10h à 19h Où : Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université Métro : Jussieu, Ligne 7 et Ligne 10 Entrée libre sur inscription