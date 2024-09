Star Cruiser est un jeu vidéo de type action-RPG et simulation de combat spatial sorti initialement en 1988 au Japon. Il a été développé par Arsys Software et distribué sur divers supports, notamment le PC-88, le Sharp X68000, et plus tard sur Sega Mega Drive/Genesis. Le jeu est assez unique pour son époque, en combinant plusieurs genres comme l’exploration en monde ouvert, le tir à la première personne, le RPG et la simulation spatiale, le tout en 3D polygonale, ce qui était révolutionnaire à l’époque.

Ce fut l’un des premiers jeux japonais à utiliser des graphismes en 3D polygonale, avec un monde ouvert en vue à la première personne. Cela donnait une profondeur visuelle innovante pour les années 1980.

Vous incarnez un pilote qui explore l’espace et diverses planètes. Les combats ont lieu dans l’espace avec des batailles de vaisseaux spatiaux à la première personne. Le joueur doit acquérir de meilleures armes et équipements au fur et à mesure qu’il progresse. Il interagit avec d’autres personnages, prend des décisions, et améliore son vaisseau et ses compétences. Sur les planètes, le jeu passe à une phase de tir à la première personne où vous explorez des environnements et combattez des ennemis dans un style plus classique de FPS.