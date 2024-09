UFO Interactive, l’éditeur, a annoncé que MOSS, le studio de développement de jeux, sortira Raiden NOVA, un jeu de tir à deux bâtons, en version numérique le 31 octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, et PC via Steam. La sortie occidentale coïncidera avec la date de sortie japonaise. Au Japon, Raiden NOVA sera disponible à la fois physiquement et numériquement sur les plateformes consoles.

Contrairement aux jeux précédents, celui-ci adopte un gameplay de twin-stick shooter, avec une montée en puissance progressive. Pour faire plus simple, c’est un Vampire Survivors-like.

Il propose les modes Illimité et Arcade, comprenant 6 niveaux et des combats contre des boss. Cette approche rappelle celle de Vampire Survivors, qui a récemment séduit les joueurs. Prévu pour le 31 octobre au Japon sur PlayStation 4/5 et Switch, Raiden NOVA sera disponible à un prix attractif entre 25 et 30 euros. Reste à voir si ce spin-off saura conquérir les fans de la série originale !