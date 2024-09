Avec cette news, on risque de se perdre.

C’est ce que révèle une information obtenue par l’utilisateur de Famiboard fwd-bwd. A prendre avec des pincettes, tout comme les autres informations. De plus, la production a commencé, ce qui signifie qu’une annonce pourrait avoir lieu dès cette semaine.

« Il s’agit d’une toute nouvelle information provenant d’un forum chinois qui n’a pas d’antécédents de leaker, donc ce qui suit est strictement pour le plaisir et la rigolade. La production de la Switch 2 a commencé à [quelque part en Chine] 1000 consoles par jour [Edit : Il s’agit d’un ouvrier, pas de toute la ligne] Elle aurait un écran légèrement plus grand que la Switch 1 avec des Joy-Con noirs et blancs et un logo légèrement plus grand, avec « 2 » sur le côté ».

