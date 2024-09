Vince Zampella, directeur de Respawn et des studios EA, s’est récemment exprimé sur la relation de l’entreprise avec Nintendo et la possibilité de sortir Battlefield sur la Switch 2.

Lors d’une interview avec IGN, Zampella a qualifié Nintendo de « partenaire formidable ». Bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails sur la Switch 2, qui n’a pas encore été officiellement révélée, il a laissé entendre qu’EA serait ouvert à l’idée de porter Battlefield sur cette nouvelle console.

« Je veux dire, puisque [la Switch 2] n’a pas été annoncée et qu’elle n’existe pas, je ne peux pas vraiment faire de commentaires à ce sujet. Mais je dirais qu’absolument, Nintendo, tout comme Microsoft et Sony, sont des partenaires formidables pour nous, importants pour notre activité chez EA, chez Respawn, et que nous aimerions les voir », déclare Zampella. « Nous n’avons rien à annoncer, mais y a-t-il des liens ? Bien sûr. Nous les aimons en tant que partenaires. Ils ont été formidables avec nous. J’adore la [Switch]. »