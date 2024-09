Pix’n Love, Focus Entertainment, le studio RUNDISC et le distributeur Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée en édition physique pour Nintendo Switch et Playstation 4 du jeu d’aventure et d’énigmes Chants of Sennaar.

Une immense tour mystérieuse à explorer, de nombreux langages à découvrir et des symboles inconnus à déchiffrer par dizaines vous attendent dans ce jeu récompensé où vos déductions vous permettront de comprendre progressivement les peuples habitant cet univers hors du temps.