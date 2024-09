Pathea Games a aujourd’hui My Time at Evershine, le successeur de My Time At Portia et My Time At Sandrock. Il n’y a pas encore de fenêtre de sortie disponible, le développement en est encore à ses débuts, mais une campagne Kickstarter prévue pour le 24 septembre 2024.

Ce qui est intéressant avec ce jeu, c’est qu’il n’est pas confirmé pour la Nintendo Switch. Pathea Games a déclaré qu’il était « engagé à lancer My Time At Evershine sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et les futures plateformes Nintendo qui n’ont pas encore été annoncées ». La prochaine » Switch 2 » donc, ou quel que soit le nom qu’on lui donne ! My Time At Evershine est donc l’un des premiers titres Switch 2 » confirmés » officiellement. Il ne fait aucun doute que nous en verrons beaucoup d’autres apparaître lorsque Nintendo lèvera enfin le voile sur sa prochaine console.