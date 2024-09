Justin Bohemier vient de publier un fan-game après 4 ans de travail basé sur le jeu The Legend of Zelda : A Link to the Past. Le nom de ce projet est The Legend of Zelda : Dungeons of Infinity.

Il est vrai qu’il existe une floppée de fan-game basé sur le Zelda iconique de la Super Nintendo, certains créant un nouveau monde, des nouveaux donjons ou encore des nouvelles mécaniques avec les assets existants, d’autres en incluant des personnages d’autres licences comme protagoniste. Même Nintendo s’était prêté en quelque sorte à l’exercice avec The Legend of Zelda : A Link between Worlds qui reprenait les fondamentaux du jeu de la SNES en ajoutant de nouvelles mécaniques ( la possibilité de passer dans les murs par exemple) et en modifiant légèrement l’histoire. Mais celui-ci sort du lot car il a réussi à intégrer la mécanique de roguelike. L’objectif est de battre le vil Aghanim en traversant des donjons générés de manière procédurale. Si vous mourrez, vous recommencez au tout début avec des nouveaux donjons.

Le petit plus de ce jeu est qu’il n’a pas été conçu via un Rom Hack (prendre une rom d’un jeu et en modifier le contenu pour obtenir le résultat désiré, mais jouable sur une vraie console si vous avez la possibilité de mettre la rom sur une cartouche) mais en partant de zéro avec le logiciel Gamemaker Studio, logiciel de développement de jeu utilisé notamment pour Arzette : The Jewel of Faramore, un hommage aux Zelda CD-I (vous pouvez retrouver notre test du jeu en cliquant ici).