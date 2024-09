Préparez-vous pour des frissons et des combats cet automne ! Le studio de jeux indépendant WayForward est heureux d’annoncer que Clock Tower: Rewind, la renaissance du classique survival-horror en 16 bits, a désormais une date de sortie officielle le 29 octobre 2024 en Amérique et en Europe, avec un lancement numérique sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC. De plus, WayForward a fourni une fenêtre de sortie mise à jour pour le très attendu DLC River City Girls 2 Double Dragon, qui devrait maintenant arriver cet automne.

« Cet automne s’annonce comme l’une des périodes les plus excitantes et riches en action de l’histoire de WayForward », déclare Voldi Way, le tyrannique seigneur suprême de WayForward. « Juste à temps pour la saison des frissons, Clock Tower: Rewind permettra enfin aux fans d’horreur de découvrir un classique acclamé en 16 bits, et le nouveau DLC de River City Girls 2 remettra en lumière les légendaires Double Dragons, Billy et Jimmy Lee ! Cela s’ajoute à la récente sortie de Yars Rising d’Atari et au lancement de RetroRealms Halloween et Ash vs. Evil Dead de Boss Team Games le 18 octobre. »

Clock Tower: Rewind est la résurrection du jeu Clock Tower de 1995 sur Super Famicom, officiellement traduit et publié en dehors du Japon pour la première fois. Avec les graphismes, le son et le gameplay originaux de la sortie classique, ce titre révolutionnaire défie les joueurs de s’échapper du terrifiant manoir de la famille Barrows, où ils seront poursuivis par le redoutable et meurtrier Scissorman, armé de ses cisailles.

Le jeu inclut également le mode « Rewind », qui ajoute du contenu supplémentaire et des améliorations de confort de jeu, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités supplémentaires, dont une nouvelle introduction animée, des chansons interprétées par Mary Elizabeth McGlynn (série Silent Hill) et Emi Evans (série Nier), des bandes dessinées animées avec voix off, une galerie d’art, des sauvegardes instantanées, une fonction de retour en arrière, un lecteur de musique et d’autres bonus.

Pendant ce temps, le DLC Double Dragon ajoute encore plus d’action intense à l’open-world beat-’em-up River City Girls 2. Ne se limitant plus à leurs rôles précédents de maîtres de dojo, les frères emblématiques de Double Dragon, Billy et Jimmy Lee, sont prêts à botter le derrière des yakuzas en tant que personnages jouables premium avec des sets de mouvements uniques et une intégration complète dans l’histoire, avec de nouveaux dialogues interprétés par les doubleurs Dan Avidan (Billy) et Arin Hanson (Jimmy) des Game Grumps.

De plus, le DLC inclut une nouvelle chanson rap Double Dragon interprétée par Hanson et Avidan (avec la musique de la compositrice de la série, Megan McDuffee), ainsi qu’un nouveau maître de dojo, Boro. Une mise à jour gratuite pour tous les joueurs ajoutera également une bande dessinée animée thématique Double Dragon, deux nouvelles boutiques avec des objets inédits (dont la boutique saisonnière « Season’s Beatings »), des palettes de couleurs pour les personnages jouables, et bien plus encore. Le DLC et la mise à jour gratuite seront disponibles sur toutes les plateformes où River City Girls 2 est actuellement disponible, y compris Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC.