Dark Point Games est heureux d’annoncer que son RPG d’action 2023 Achilles : Legends Untold arrivera sur Switch plus tard cette année.

Le PDG de Dark Point Games, Paweł Waszak, a déclaré à propos de la nouvelle d’aujourd’hui : » Compte tenu de la forte demande et des nombreuses requêtes que nous avons reçues de notre communauté, nous avons décidé qu’il était important de rendre notre jeu accessible à un public plus large. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que nous sortirons le jeu sur les consoles d’ancienne génération, notamment la Xbox One, la PS4 et la Nintendo Switch. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de l’expérience, quelle que soit la plateforme sur laquelle il se trouve. »

Achilles: Legends Untold est un RPG d’action en vue isométrique inspiré de l’histoire de L’Iliade. Plongez dans un monde où la maîtrise du combat est essentielle pour survivre. Bloquez et esquivez les attaques, puis tranchez les membres et les têtes de vos ennemis avec n’importe quelle combinaison d’armes qui convient à votre style de combat. Développez vos propres tactiques et triomphez de vos adversaires. Explorez des mondes ouverts et relevez d’innombrables défis. Si vous tombez au combat, ne renoncez pas – réessayez et renforcez votre personnage en améliorant ses attributs et en acquérant de nouvelles compétences dans un système de progression RPG approfondi. L’histoire riche vous emmène à travers des lieux variés de la Grèce antique, où le danger se cache à chaque coin. Apprenez à faire face à votre nouvelle nature et empruntez le chemin du héros pour sauver le monde mortel d’une destruction imminente.

Caractéristiques principales :