Nous avons eu la chance de tester la démo de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven un peu avant qu’elle ne soit disponible. Cette démo s’est faite sur une version Steam et nous ne pouvons donc pas parler spécifiquement de la qualité graphique et technique du jeu sur Nintendo Switch.

Avant de parler de cet opus qui sortira le 24 octobre, parlons du matériel de base. Romancing SaGa 2 est un jeu de rôle (RPG) développé et publié par Square (aujourd’hui Square-Enix) sorti initialement sur Super Famicom en 1993 au Japon. C’est le deuxième jeu de la série SaGa, réputée pour sa structure non-linéaire.

La série Romancing SaGa fait partie de la franchise SaGa, une série de jeux de rôle développée par Square (aujourd’hui Square Enix). Elle est souvent considérée comme l’une des séries de RPG les plus novatrices et expérimentales, avec un gameplay et une structure non-conventionnels par rapport aux séries plus linéaires comme Final Fantasy ou Dragon Quest. La série SaGa a débuté en 1989 avec The Final Fantasy Legend (connu sous le nom de Makai Toushi SaGa au Japon) sur Game Boy. Bien que présenté comme un jeu dérivé de Final Fantasy en Occident, il s’est rapidement distingué par ses systèmes de progression. La sous-série Romancing SaGa a débuté sur Super Famicom (Super Nintendo) avec le premier jeu en 1992.

Romancing SaGa 2 est l’un des jeux les plus emblématiques de la série, notamment en raison de son système de génération impériale où le joueur contrôle plusieurs empereurs à travers les générations. Il a également introduit le système de combat basé sur des formations. Comme dit plus haut, l’intrigue tourne autour de la dynastie impériale de Varennes, qui doit faire face à une menace croissante de sept héros légendaires, autrefois des protecteurs du royaume, devenus maintenant des ennemis maléfiques. Le joueur incarne successivement plusieurs générations d’empereurs et d’impératrices, chaque dirigeant héritant des réalisations de ses prédécesseurs.

La particularité de Romancing SaGa 2 réside dans son système de dynastie où la mort d’un personnage ne signifie pas la fin du jeu. L’héritier suivant prend la relève et continue l’aventure. Le temps progresse, et le joueur doit gérer les ressources de l’Empire tout en choisissant comment combattre les forces ennemies à travers le monde.

Des siècles avant les événements du jeu, les Sept Héros (Kzinssie, Subier, Dantarg, Bokhohn, Rocbouquet, Wagnas et Noel) étaient des figures admirées qui avaient défendu le monde contre des forces démoniaques. Ils ont soudainement disparu sans laisser de trace.

Des années plus tard, ils ont réapparu, mais cette fois comme des antagonistes assoiffés de pouvoir et cherchant à dominer le monde. L’histoire commence sous le règne de l’empereur Leon, souverain de l’empire de Varennes. Leon, conscient de la menace imminente des Sept Héros, se prépare à les affronter avec ses fils Gerard et Victor. Cependant, l’empire n’est pas suffisamment préparé pour une telle bataille.

Lors de la démo que nous avons pu essayer, nous avons trouvé le jeu très beau et plutôt fluide (sur PC). Nous n’irons pas plus loin dans le descriptif n’étant pas encore certains du rendu sur la console hybride.

Le système de combat au tour par tour propose des faiblesses à découvrir, comme le propose aussi Octopath Traveler. Au début, on ne sait rien des faiblesses des ennemis, et en essayant plusieurs armes ou magies, les cases se dévoilent peu à peu pour révéler les faiblesses découvertes. Même si c’est du tour par tour, c’est assez dynamique pour ne pas ressentir de lassitude au combat, du moins le temps de la démo.

Lorsque les PV d’un de nos membres tombent à 0, il est hors course sauf si on le ranime avec une magie ou un objet adéquat. Les unités hors combat sont également ranimées automatiquement à la fin d’un combat. Attention cependant, une unité laissée hors combat reste sur le champ de bataille et perd un point de cœur (PC). Si elle est attaquée hors combat, l’unité perdra d’autres PC. Si les PC du personnage tombent à 0, il mourra et sera définitivement retiré du groupe.

Il est impossible de récupérer des PC en dehors de certaines circonstances spéciales.

Nous avons adoré ce premier aperçu de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, et nous avons hâte d’aller plus loin sur cet opus, et surtout de voir s’il tourne bien sur notre console hybride préférée. Ce morceau d’histoire est un incontournable pour tous les fans de J-RPG, et le voir dans un si bel écrin, c’est aussi inattendu qu’intolérable de passer à côté.