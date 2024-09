Aujourd’hui, Sunblink et Sanrio® ont révélé leur plus grande mise à jour à ce jour pour Hello Kitty Island Adventure, apportant une toute nouvelle île à explorer pour les joueurs, un nouveau personnage à rencontrer et bien plus encore ! Ce jeu de simulation de vie, constamment mis à jour, centré sur l’amitié et la positivité, sera disponible sur Switch en 2025, et le contenu récemment révélé aujourd’hui sera inclus.

Un mystérieux bateau est apparu sur l’Île de l’Amitié ! D’où vient-il ? Et qui est à bord ?

Pas de souci ! Badtz-maru et d’autres amis enquêtent ! Les joueurs doivent aider leurs amis à réactiver le bateau et voguer vers une toute nouvelle région sur une toute nouvelle île : Ville-Cité ! Là-bas, Usahana, un nouvel ami, attend avec impatience de montrer à tout le monde les merveilles de la ville. Les joueurs pourront se lier d’amitié avec Usahana et rénover leur propre Café Imagination pour créer des possibilités infinies en cuisine.

Embarquez pour une aventure chaleureuse avec Hello Kitty et ses amis lorsque le jeu à succès avec les personnages bien-aimés de Sanrio arrive sur Nintendo Switch en exclusivité temporaire ! Explorez et restaurez une île mystérieuse tout en vous liant d’amitié avec des visages super mignons et amicaux, y compris Hello Kitty, Kuromi, My Melody et Cinnamoroll ! Apprenez ce qu’ils aiment, vivez des aventures à leurs côtés et devenez finalement leurs meilleurs amis. Créez votre propre personnage et faites équipe avec vos amis pour explorer le vaste monde du Big Adventure Park en fabriquant, créant et collectionnant pour créer votre paradis insulaire ultime. Hello Kitty Island Adventure arrive sur Nintendo Switch l’année prochaine.