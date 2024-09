Embarquez dans le voyage de ce guérisseur à la recherche d’un rituel pour guérir son âme blessée.

Maximum Entertainment et le développeur Goodwin Games sont heureux d’annonce que le voyage narratif épique Selfloss est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S|X ! L’histoire riche de Selfloss se déroule dans un monde où les baleines sont vénérées, et où se mêle l’histoire du protagoniste Kazimir, un guérisseur, qui entreprend un voyage pour guérir une maladie mystérieuse qui a envahi le monde. Emprunt de thèmes tels que le deuil, la perte, l’écologie et la conservation, le jeu est également disponible en versions physiques sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.