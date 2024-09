Knights Peak et VEA Games annoncent aujourd’hui que le jeu de plateforme Nikoderiko: The Magical World sortira sur consoles le 15 octobre 2024 au prix de 29,99 euros.

Annoncée plus tôt cet été, cette aventure mettra en scène une adorable mangouste et sera jouable sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S|X. Avec sa musique composée par le légendaire David Wise et la possibilité de jouer en coopération locale, Nikoderiko ravira les joueurs de tous âges. Ils peuvent s’attendre à une aventure mémorable dans sept mondes magiques au dos de leurs montures.

« Nous avons hâte que le monde entier découvre l’aventure de Niko, » déclare Dmitry Smirnov, directeur créatif du jeu, « C’est vraiment notre humble lettre d’amour aux trente dernières années de jeux de plateformes.«