Mattel, Inc. (Nasdaq : MAT), fabricant mondial de jouets et propriétaire d’un catalogue de franchises de divertissement emblématiques, en collaboration avec Outright Games, éditeur majeur de divertissements interactifs pour toute la famille, viennent d’annoncer la sortie de Matchbox™ Driving Adventures, un jeu de course et d’aventure développé par Casual Brothers, sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Conçu pour un public familial, Matchbox Driving Adventures propulse l’expérience des petites voitures bien au-delà des magasins de jouets. Les joueurs peuvent sélectionner et personnaliser 12 véhicules Matchbox originaux, affronter d’autres voitures, esquiver des dangers pour gagner des médailles et des récompenses et devenir un authentique pilote Matchbox.

Les joueurs peuvent explorer l’île des aventures Matchbox et découvrir les fonctionnalités de Matchbox Driving Adventures :

Partez à l’aventure : explorez six environnements différents tels qu’un centre-ville animé ou un volcan périlleux et terminez des missions pour débloquer de nouvelles zones pour l’équipe Adventure.

Relevez de nouveaux défis : jouez à votre propre rythme pour accomplir des missions de difficulté croissante (poursuivre une autre voiture, échapper à des dangers comme des boules de neige, des alligators ou des pieuvres géantes, etc.) pour gagner des médailles et des récompenses permettant de débloquer de nouveaux modèles.

Personnalisez vos voitures : grâce aux nombreuses options de personnalisation, vous pouvez modifier des véhicules Matchbox originaux comme le Dune Dog™ et le Flame Tamer™ pour les adapter à vos goûts personnels. Pour accomplir vos missions ou obtenir un avantage compétitif, sélectionnez votre voiture en fonction de son poids, sa vitesse, sa maniabilité et son boost.

Jouez en solo ou en multijoueur : le mode Compétition vous permet de disputer une course unique ou un championnat sur 14 circuits (avec quatre variantes chacun) en multijoueur local avec un maximum de quatre joueurs.

Ajustez la difficulté : vous pouvez choisir parmi trois niveaux de difficulté et utiliser des raccourcis ou des boosts de vitesse pour dépasser vos adversaires. Pour les jeunes joueurs, les options « Accélération automatique » et « Assistance au pilotage » sont disponibles dans les modes Aventure et Compétition.

« Nous sommes ravis de stimuler l’imagination d’une nouvelle génération avec Matchbox Driving Adventures », explique Erika Winterholler, responsable du développement commercial, Jeu numérique chez Mattel. « Grâce à la formidable équipe d’Outright Games, nous pouvons proposer aux jeunes fans et à toute leur famille une nouvelle aventure dans l’univers des voitures Matchbox. »

« Dès le début du développement, nous avons souhaité offrir une expérience Matchbox authentique aux fans de longue date comme aux néophytes », ajoute Stephanie Malham, directrice générale chez Outright Games. « Matchbox Driving Adventures est un jeu captivant qui puise son inspiration dans les formidables modèles Matchbox et qui n’aurait jamais pu exister sans le soutien inconditionnel de Mattel tout au long du développement. »

En 1953, le grand fan d’automobile Jack Odell relève un défi de taille pour permettre à sa fille d’emporter à l’école des jouets assez petits pour tenir dans une boîte d’allumettes (« matchbox » en anglais). Fort du succès immédiat de ses « petites voitures » auprès des enfants, il décide alors de fonder une marque désormais devenue emblématique. Au cours de ses 70 années d’existence, la société Matchbox ne s’est jamais départie de l’exigence d’authenticité qui a fait sa réussite et aujourd’hui, deux voitures Matchbox sont vendues dans le monde chaque seconde.