Square-Enix lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. Bandai Namco fait de même (voir plus bas). La plupart de ces rabais seront disponibles jusqu’au 30 septembre. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.

Promo Square-Enix

– Actraiser Renaissance – €14.99 (prix de base: €29.99)

– Balan Wonderworld – €5.99 (prix de base: €39.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – €15.99 (prix de base: €39.99)

– Chocobo GP – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – €9.99 (prix de base: €19.99)

– Collection of Mana – €15.99 (prix de base: €39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €9.99 (prix de base: €19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – €24.99 (prix de base: €49.99)

– Dragon Quest – €2.99 (prix de base: €4.99)

– Dragon Quest II – €3.89 (prix de base: €6.49)

– Dragon Quest III – €7.49 (prix de base: €12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – €40.19 (prix de base: €59.99)

– Dragon Quest Treasures – €29.99 (prix de base: €59.99)

– Dungeon Encounters – €11.99 (prix de base: €29.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – €11.99 (prix de base: €29.99)

– Final Fantasy IX – €8.39 (prix de base: €20.99)

– Final Fantasy VII – €6.39 (prix de base: €15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – €7.99 (prix de base: €19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – €11.99 (prix de base: €29.99)

– Harvestella – €29.99 (prix de base: €59.99)

– I Am Setsuna – €11.99 (prix de base: €39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – €35.99 (prix de base: €59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – €23.99 (prix de base: €59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – €15.99 (prix de base: €39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – €35.99 (prix de base: €89.99)

– Lost Sphear – €14.99 (prix de base: €49.99)

– NEO: The World Ends with You – €23.99 (prix de base: €59.99)

– NieR: Automata – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Octopath Traveler – €29.99 (prix de base: €59.99)

– Octopath Traveler II – €35.99 (prix de base: €59.99)

– Oninaki – €14.99 (prix de base: €49.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – €11.99 (prix de base: €19.99)

– Romancing SaGa 2 – €7.49 (prix de base: €24.99)

– Romancing SaGa 3 – €8.69 (prix de base: €28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – €14.99 (prix de base: €24.99)

– SaGa: Scarlet Grace Ambitions – €8.99 (prix de base: €29.99)

– SaGa Emerald Beyond – €34.99 (prix de base: €49.99)

– SaGa Frontier Remastered – €12.49 (prix de base: €24.99)

– Spelunker Party – €5.99 (prix de base: €29.99)

– Star Ocean: First Departure R – €6.29 (prix de base: €20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – €34.99 (prix de base: €49.99)

– Tactics Ogre: Reborn – €24.99 (prix de base: €49.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – €24.99 (prix de base: €49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – €19.99 (prix de base: €49.99)

– The DioField Chronicle – €23.99 (prix de base: €59.99)

– Various Daylife – €11.59 (prix de base: €28.99)

– Voice of Cards: The Beasts or Burden – €11.99 (prix de base: €29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – €11.99 (prix de base: €29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – €11.99 (prix de base: €29.99)

– World of Final Fantasy Maxima – €15.99 (prix de base: €39.99)

Promo Bandai Namco

De nombreuses promotions ne sont disponibles que sur l’eShop des Etats-Unis. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us.

– Ace Angler: Fishing Spirits – $19.99 (prix de base: $39.99) (uniquement aux USA)

– Active Life Outdoor Challenge – $4.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions Deluxe Edition – €9.59 (prix de base: €59.99) (uniquement aux USA)

– Digimon World: Next Order – $14.99 (prix de base: $59.99) (uniquement aux USA)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $14.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Dragon Ball: The Breakers Special Edition – $7.49 (prix de base: $29.99) (uniquement aux USA)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $5.99 (prix de base: $19.99) (uniquement aux USA)

– Dragon Ball Z: Kakarot – €39.99 (prix de base: €59.99)

– Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – €39.95 (prix de base: €59.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99) (uniquement aux USA)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base: $29.99) (uniquement aux USA)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base: $29.99) (uniquement aux USA)

– My Hero One’s Justice – $4.99 (prix de base: $19.99) (uniquement aux USA)

– Namco Museum Archives Vol. 2 – €18.29 (prix de base: €19.99)

– Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections – €39.99 (prix de base: €59.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base: $39.99) (uniquement aux USA)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base: $39.99) (uniquement aux USA)

– Pac-Man World Re-Pac – €31.41 (prix de base: €29.99)

– Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Chomp – $9.99 (prix de base: $19.99)

– QuickSpot – $4.99 (prix de base: $19.99) (uniquement aux USA)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base: $59.99) (uniquement aux USA)

– Spy x Anya: Operation Memories – $34.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – €18.90 (prix de base: €59.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base: $59.99) (uniquement aux USA)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $19.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $19.99 (prix de base: $49.99) (uniquement aux USA)

– Tales of Symphonia Remastered – $39.99 (prix de base: $39.99) (uniquement aux USA)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – €47.07 (prix de base: €49.99)

– The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – $9.99 (prix de base: $19.99) (uniquement aux USA)

– We Love Katamari + Royal Reverie – $7.49 (prix de base: $29.99)