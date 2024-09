Decapolice a été retardé une fois de plus. Aujourd’hui, Level-5 a annoncé que le jeu sortira sur Nintendo Switch (2?) en 2026.

Decapolice est apparu lors de la nouvelle présentation de Level-5 Vision 2024 qui vient d’être diffusée. Le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a parlé un peu du jeu, mais n’a fait qu’un bref commentaire sur le retard. Hino a indiqué que l’équipe avait besoin de plus de temps pour terminer le projet, déclarant que l’équipe travaillait à l’amélioration des visuels et du contenu « alors que nous le faisons évoluer vers une expérience encore plus engageante ». C’est la deuxième fois que Decapolice est repoussé, mais repoussé à 2026 est un retard considérable.

Voici la dernière bande-annonce présentée lors de Level-5 Vision 2024 :