23 septembre 2024 – The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sort ce jeudi sur Nintendo Switch. Dans le dernier titre de la série The Legend of Zelda, les habitants d’Hyrule disparaissent dans des failles apparues mystérieusement. Accompagnée de Tri, une créature magique, la princesse Zelda se lance dans une grande aventure pour sauver son royaume, munie seulement du sceptre de Tri et de sa sagesse.

Caractéristiques :

Échos : grâce au sceptre de Tri, Zelda peut créer des échos – des reproductions d’objets qui se trouvent dans l’environnement. Ces échos peuvent ensuite être générés pour résoudre des énigmes et combinés pour surmonter les problèmes de manière créative. Il est par exemple possible d’utiliser des blocs d’eau pour prendre de la hauteur, de créer des ponts avec de vieux lits, de jeter des rochers sur les ennemis et bien plus. Zelda peut même générer des échos de monstres pour combattre à ses côtés.

Synchronisation et Synchronisation inversée : si la création d’échos ne suffit pas, Tri peut aider Zelda grâce à un pouvoir particulier appelé Synchronisation, qui permet aux objets de suivre les déplacements de Zelda. Et grâce à la Synchronisation inversée, Zelda peut suivre les mouvements d’une créature ou d’un objet. À l’aide de ces compétences, les joueurs pourront trouver différents moyens de surmonter les obstacles et résoudre les énigmes.

Le monde du Néant : pour sauver les personnes disparues dans les failles, Zelda et Tri devront explorer le monde du Néant – un univers étrange et distordu, dont chaque point d’entrée mène à une destination différente dotée de terrains uniques. À certains endroits, ils découvriront même des donjons, dont ils pourront triompher en terrassant les boss cachés en leur sein.

Forme d’épéiste : dans le monde du Néant, Zelda trouvera une mystérieuse épée qui lui permettra de se transformer en une puissante épéiste pour une durée limitée, et d’affronter ses ennemis en combat rapproché. Grâce à ses pouvoirs, elle pourra dégager son chemin, terrasser seule ses ennemis et se battre aux côtés des échos.

Automates : Hyrule abrite également de nombreux personnages hauts en couleur, dont certains pourront s’avérer particulièrement précieux. Igor, par exemple, l’ingénieur en mécanique, adore créer des automates. Ces machines étranges pourront aider Zelda en générant de puissants effets.

Parmi les autres caractéristiques du jeu, citons les déplacements à cheval, les balises pour accélérer les déplacements à travers Hyrule, un journal d’aventure pour suivre les quêtes, des smoothies aux effets différents, des tenues et des accessoires améliorant certaines capacités, et bien plus encore.

