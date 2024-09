Neptunia Riders VS Dogoos est désormais assuré d’une chez nous en janvier prochain. Neptunia Riders VS Dogoos a été lancé sur Nintendo Switch en début d’année au Japon.

Neptunia Riders VS Dogoos arrivera physiquement et numériquement sur PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ en janvier 2025. Neptunia Riders VS Dogoos (physique et numérique) est jouable en français européen et en espagnol européen sur PS4®, PS5® et Nintendo Switch™. Les fans peuvent se rendre sur la boutique en ligne européenne et britannique d’IFI pour souhaiter l’édition physique dès aujourd’hui ! Les fans peuvent également se procurer l’édition Deluxe pour PS4®, PS5® et Nintendo Switch™ dès le lancement. L’ensemble de costumes Neptunia Riders VS Dogoos sera également disponible en tant que DLC autonome au lancement. Les pages du PlayStation Store et la page du Nintendo eShop seront disponibles à une date ultérieure.

Neptunia VS Titan Dogoo se déroule dans un monde unique où Uzume Tennouboshi et les quatre déesses s’affrontent dans une bataille pour les Dogoos. Les joueurs devront se déplacer à moto et rassembler le plus de Dogoos possible. L’intrigue de Neptunia Riders VS Dogoos tourne autour de l’affrontement épique entre les héroïnes de la série Neptunia et les mystérieuses créatures connues sous le nom de Dogoos. Les Dogoos, autrefois considérés comme de simples ennemis, ont évolué pour devenir une menace majeure pour le monde de Gamindustri. Les déesses, également appelées CPU, doivent unir leurs forces et maîtriser de nouvelles compétences pour protéger leur monde de cette invasion.

Cette dimension est différente de Gamindustri… Un grand nombre de Dogoos distincts apparaissent et menacent de recouvrir le territoire. Pour échapper à ce royaume surnaturel, un cavalier solitaire explore ce monde mystérieux à la recherche d’une sortie.

Caractéristiques principales