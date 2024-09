Ce remake du jeu culte sortira le 14 novembre 2024, et une démo est disponible dès maintenant sur Steam !

Microids et Studio [2.21] sont ravis d’annoncer la sortie du making of de Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, le remake du jeu d’action-aventure sorti en 1994 : Little Big Adventure. Le jeu sera disponible en version numérique dès le 14 novembre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une édition physique limitée sera également proposée à partir du 5 décembre sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Et ce n’est pas tout ! Une démo de Little Big Adventure – Twinsen’s Quest est disponible dès aujourd’hui sur Steam !

Le making of propose une plongée unique dans les coulisses du développement, offrant aux fans un aperçu des choix créatifs et des défis techniques qui ont permis de moderniser ce classique tout en restant fidèle à son essence.

À travers les interventions de Benoit Limare, CEO et co-fondateur du Studio [2.21], et Didier Chanfray, co-fondateur du Studio [2.21] et Level Designer, le making of dévoile comment l’équipe a su préserver l’âme de Little Big Adventure, un jeu connu pour son style visuel enchanteur mais porteur de thématiques profondes comme la liberté, la résistance et la lutte contre la dictature. L’équipe a modernisé les graphismes tout en conservant l’univers distinctif du jeu.

Le making of revient aussi sur la refonte de la jouabilité, avec des ajustements de la difficulté pour rendre le jeu plus accessible, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à des éléments emblématiques, comme la célèbre balle magique de Twinsen, qui gagne en profondeur stratégique.

La musique occupe également une place centrale dans ce remake. Philippe Vachey, compositeur de la bande-son originale et de ce remake, a réimaginé toutes les musiques iconiques du jeu d’origine pour les adapter à cette version modernisée de Little Big Adventure.

L’histoire de Little Big Adventure – Twinsen’s Quest :

L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr Funfrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones.

Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place…

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest sera disponible le 14 novembre en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et le 5 décembre en édition limitée sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.