The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sortira sur Nintendo Switch demain ! Avant cette sortie, Nintendo nous a donné un aperçu détaillé des coulisses de l’élaboration du titre grâce à une toute nouvelle rubrique « Ask the Developer – Demandez aux développeurs « .

Ask the Developer – Demandez aux développeurs Vol. 13, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom nous permet d’entendre des personnages clés de l’équipe de développement du jeu, et ils ont partagé un détail très intéressant sur la taille de la carte dans le jeu.

Selon l’équipe de développement, la carte de Zelda : Echoes of Wisdom est 8 fois plus grande que celle de Zelda : Link’s Awakening. Eiji Aonuma, de Nintendo, a indiqué qu’au cours du développement, la carte avait été multipliée par 4, mais qu’avant même que l’équipe ne s’en rende compte, elle avait été multipliée par 8. Cela signifie qu’il y a beaucoup à explorer au cours de votre aventure, et avec les bons échos, qui sait jusqu’où vous pourrez aller !