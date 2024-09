Strictly Limited, en partenariat avec Retroware, est ravi d’annoncer que les éditions limitées physiques Iron Meat pour Nintendo Switch et PlayStation 5 sont désormais disponibles ici.

Ces éditions seront exclusivement disponibles auprès de Strictly Limited et seront les seules versions physiques du jeu dans le monde entier. Les éditions numériques seront lancées le 26 septembre sur Steam, Nintendo eShop et le PlayStation Store.

Iron Meat est un jeu de tir arcade intense qui plonge les joueurs dans un futur chaotique et apocalyptique où THE MEAT, une biomasse interdimensionnelle dévorante, fait muter tout ce qui se trouve sur son passage. Dans la peau de Vadim, vous vous battrez à travers neuf étapes d’inspiration rétro, affrontant des ennemis mutants et des machines mortelles tout en découvrant la terrifiante vérité sur les expériences secrètes menées sur la Lune. Le gameplay est rapide et brutal, combinant les mécanismes classiques de l’arcade avec une action intense qui évite les balles. Les combats de boss en plusieurs phases mettent vos compétences à l’épreuve, avec des paramètres de difficulté qui augmentent l’intensité pour une expérience encore plus difficile.

Pour ceux qui préfèrent ne pas affronter l’invasion seuls, Iron Meat propose un mode coopératif à 2 joueurs, vous permettant de faire équipe avec un ami pour doubler la puissance de feu et le carnage. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez plus de 30 skins, chacun comportant des pièces interchangeables pour des options de personnalisation infinies. Que vous souhaitiez un robot à tête de requin ou un hybride mi-homme, mi-chien, vous avez le choix. Préparez-vous à vous plonger dans une bataille gore et effrénée contre THE MEAT et à mettre fin aux horreurs déclenchées par les expériences tordues du scientifique Yuri Markov sur la Lune. Êtes-vous prêt à relever le défi ultime ?