Il y a quelques semaines, Sony et LEGO ont révélé LEGO Horizon Adventures, une aventure coopérative en local et en ligne qui sortira sur Switch. Aujourd’hui, nous avons appris que le jeu sera lancé le 14 novembre 2024. Ce titre est basé sur la série Horizon, jusqu’à présent exclusive à PlayStation. Vous pouvez visionner une nouvelle bande-annonce du jeu ci-dessous.

Co-développé par Guerrilla et Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures propose une histoire ludique et légère inspirée des événements du monde d’Horizon.

Dans un futur lointain, la terre est constituée de briques LEGO, et des machines incroyables ressemblant à des dinosaures parcourent la Terre. Aloy, la héroïne du jeu, est trouvée bébé dans une grotte et élevée par un chasseur aguerri nommé Rost, qui lui enseigne les voies de la nature. Un jour, Aloy se lance dans une quête pour découvrir sa véritable destinée. Guidée par un hologramme millénaire d’une scientifique appelée Elisabet, Aloy doit affronter Helis, le chef d’un groupe d’adorateurs du soleil qui se prosternent devant un Ancien Mal mystérieux. Il y a encore bien plus en réserve pour Aloy et ses amis, alors que leur aventure les conduit à travers les plus hautes montagnes et les plus profonds chaudrons – tous magnifiquement recréés en briques LEGO.

Suivez votre propre aventure ou partagez le plaisir avec un autre joueur grâce au mode coopératif en local ou en ligne. LEGO Horizon Adventures a été conçu pour une action à deux joueurs sans avoir besoin d’écran partagé, offrant ainsi une opportunité aux familles et amis de créer des liens à travers le jeu collaboratif.

Il y a aussi beaucoup de plaisir à avoir avec des briques. Redonnez vie au village de Mother’s Heart, en le décorant de manière originale pour débloquer des bâtiments et des ornements LEGO uniques. Vous pouvez même créer des tenues hilarantes pour vos amis !