Spécialité venue d’outre-Atlantique, les compétitions de Monster Trucks ont déjà eu droit à de nombreuses adaptations en jeu vidéo, dont plusieurs sur Nintendo Switch. Et fin août dernier sortait Monster Jam Showdown, qui est cette fois l’œuvre d’un spécialiste des disciplines sur deux et quatres roues : Milestone. Alors, que vaut ce nouveau titre dédié aux monstres mécaniques américains ? C’est ce que nous allons voir maintenant !

Si les compétitions de Monster Trucks sont relativement rares en Europe (quoiqu’elles existent), celles-ci sont populaires aux Etats-Unis. La compétition Monster Jam existe en effet depuis 1992 et propose aux spectateurs de nombreuses compétitions mettant en scène ces monstres mécaniques qui pèsent plus de 3 tonnes : courses ou compétitions de freestyle sont autant d’occasions pour les “trucks” de se confronter et de régaler le public. Des engins justement qui ont chacun une personnalité unique et dont certains sont devenus au fil des années les coqueluches des spectateurs à l’instar de Grave Digger, Megalodon ou encore de Maximum Destruction.

Les jeux vidéo mettant en scène les Monster Trucks ne datent pas non plus d’hier, et les plus âgés (ou expérimentés, c’est selon…) d’entre nous se souviennent peut-être de Monster Truck Madness sur PC en 1996. Plus récemment, sur Switch, nous avons eu le droit à plusieurs titres à l’instar de Monster Truck Championship développé par les français de Nacon ou encore Monster Jam Steel Titans 2, créé par THQ.

Dès l’introduction de Monster Jam Showdown, nous sommes plongés dans l’ambiance, avec une musique entraînante et des couleurs vives, chatoyantes. La première étape, comme souvent, sera de choisir notre niveau de difficulté, du B.A.B.A. avec toutes les aides possibles et imaginables activées jusqu’au mode Showdown où le joueur ne pourra compter que sur ses propres talents pour triompher. Chacun choisira le niveau qui lui convient, mais il nous a semblé que le deuxième mode (Facile) est le plus adapté pour ne pas se sentir trop assisté dans un premier temps. Quoiqu’il en soit, les différentes aides au pilotage disponibles sont bien sûr désactivables à n’importe quel moment, aussi chaque joueur trouvera chaussure à son pied (ou à son pneu !) et évoluer à son rythme.

Des menus simples et organisés, mais brouillons de prime abord

Une fois le traditionnel tutoriel pour apprendre les commandes de base de votre truck passé, il est temps de se jeter à proprement parler dans la compétition. Le temps d’apprivoiser les différents menus du jeu qui ne sont pas forcément très intuitifs la première fois. Dans les grandes lignes, vous aurez le cœur du jeu en solo nommé Showdown Tour, une partie multijoueur que nous détaillerons un peu plus loin, la section garage pour gérer vos engins et enfin le Training Ground où vous pourrez réviser les bases de la conduite d’un Monster Truck et les différentes possibilités d’effectuer des cascades (sauts, drift, 360, deux roues, etc.) si vous avez sauté le didacticiel de début de jeu.

Le Showdown Tour vous fera visiter trois régions différentes des Etats-Unis, à savoir le Colorado et ses forêts denses, l’Alaska et ses étendues enneigées et enfin la Death Valley (la Vallée de la Mort) et ses reliefs désertiques. Chacune de ces régions est subdivisée en trois ou quatre sous-régions qui contiennent chacune leur lot d’épreuves. Outre les courses classiques, on y trouvera également des compétitions de freestyle dans des arènes fermées où le but sera de multiplier les figures pour obtenir un maximum de points à la manière d’un Tony Hawk par exemple. Mais on trouvera également des courses dites “Horde”, où vous jouerez soit un chasseur, soit une proie. Dans le premier cas, vous devrez dépasser vos adversaires et rester devant eux durant plusieurs secondes pour l’emporter et dans le second, il vous faudra rester devant les chasseurs sans vous faire dépasser pour gagner. Il y a également des face-à-face en arène sur des tracés parallèles avec un unique adversaire, et d’autres types de courses encore dont nous vous laissons le plaisir de la découverte ! En remportant les épreuves, non seulement vous en déverrouillerez de nouvelles, mais vous augmenterez également votre niveau de jeu grâce à un système de points, ce qui vous permettra aussi d’améliorer les trucks que vous possédez dans votre garage. Les courses sont nombreuses, et il vous faudra compter une bonne vingtaine d’heures de jeu pour venir à bout du Showdown Tour.

Enfin, question multijoueur, vous aurez la possibilité de jouer à deux en écran splitté, un petit plus non négligeable qui trouvera son utilité en mode docké avec une télévision de bonne taille. Un mode en ligne est également disponible, vous permettant de défier des joueurs du monde entier en fonction de votre classement actuel sur des courses classiques, des duels ou des événements freestyle.

Beaucoup de trucks, mais un nombre de circuits/d’environnements un peu juste

Si le nombre de camions disponibles est appréciable, avec une quarantaine d’engins différents (d’autres sont prévus dans de futurs DLC) dont certains très connus des aficionados de la discipline, le nombre d’environnements disponibles déçoit un peu. Certes, les trois disponibles ont chacun leur personnalité et leurs spécificités, mais les circuits se ressemblent un peu tous ; pour ne prendre que l’exemple de la Vallée de la Mort, hormis les canyons dont les reliefs changent d’un tracé à l’autre, et les conditions météorologiques différentes (non évolutives), on ne trouve pas de personnalité propre à chaque circuit.

De plus, on boucle un tour sur la plupart des circuits en une minute / une minute trente. C’est un point positif pour ceux qui aiment les courses rapides et ceux qui n’ont pas forcément le temps de faire plus qu’une petite partie sur le pouce, mais c’est un peu dommage et on aurait apprécié d’avoir parfois des tracés plus longs. On aurait également aimé trouver un monde ouvert à la manière de Monster Jam Steel Titans 2, malheureusement ce n’est pas le cas. De plus, la seule possibilité de rejouer à des épreuves qui nous ont plu en mode Showdown Tour est justement d’aller retrouver celles-ci dans ce mode car aucun mode “course simple” par exemple n’a été implanté dans le jeu. Dommage !

Un gameplay aux petits oignons

Le gameplay des véhicules est clairement le gros point positif du jeu ; agréable à prendre en main, il varie aussi selon les niveaux de difficulté. Ainsi dans les modes les plus simples, il vous suffira d’utiliser les gâchettes ZL et ZR pour freiner et accélérer, le stick gauche pour la direction, le bouton B pour le boost et la touche R pour se rétablir si d’aventure votre truck finissait les quatre fers en l’air. La réactivité de la direction est excellente, et il faudra simplement apprendre la physique d’un Monster Truck (notamment l’inertie énorme dans les changements de direction et l’effet rebond dû aux suspensions à très grand débattement) pour s’éclater complètement. Milestone a donc fait de l’excellent travail non seulement dans le gameplay, mais aussi dans la physique des véhicules.

Mais avec cette configuration simple, vous vous priveriez d’une grande partie du jeu ; en effet dans les deux niveaux de difficulté supérieurs, le stick de droite va servir non seulement à diriger le train arrière de votre truck (ce qui permet de prendre des virages plus serrés en l’orientant dans la même direction que celle du virage), mais aussi et surtout à diriger votre engin dans les airs lors des compétitions de freestyle. Et si de cette manière le maniement des trucks peut sembler déroutant de prime abord, une fois la technique maîtrisée cela devient carrément jouissif ! On s’amuse énormément à jouer du stick droit une fois que les quatre roues ont quitté le sol pour atterrir sur deux roues, effectuer un salto avant ou arrière ou encore réaliser des roues avant et arrière.

Techniquement difficile à prendre en défaut

L’esthétique de Monster Jam Showdown ne souffre elle aussi pas la critique, ou très peu ; les trucks sont superbement modélisés, les panneaux de carrosserie se délabrent au fur et à mesure des collisions, et surtout le travail des suspensions est admirable. Le seul petit reproche que l’on pourrait faire au niveau des véhicules est l’aspect bas de gamme de la terre ou de la neige qui se dépose sur les roues au fur et à mesure des courses ; on dirait parfois un mauvais placage fait sous Paint… Les environnements, même s’ils sont redondants comme dit plus haut, sont eux aussi très réussis de même que les conditions météo (blizzard, tempête de neige, de sable, pluie, brouillard, etc.) dont le rendu visuel est plus que convaincant. Que vous jouiez en mode portable ou docké, l’ensemble est très plaisant, Milestone a là encore fait du très bon boulot sur ce coup-là! Le framerate lui aussi mérite des éloges, car même avec six trucks à l’écran avec des conditions météorologiques dantesques, il reste constant. De même, les temps de chargement sont réduits à leur plus simple expression (une quinzaine de secondes environ) et permettent d’enchaîner les épreuves à un rythme soutenu, sans temps mort.

Du côté auditif en revanche, le bilan est un peu plus contrasté ; les sons des moteurs et des collisions sont d’un très bon niveau, en revanche la musique souffle le chaud et le froid avec des sonorités plutôt électroniques qui ne collent pas bien avec l’univers, l’ambiance des Monster Trucks. Chacun se fera bien sûr sa propre idée, mais nous aurions préféré plus de musiques avec une sonorité typée country. Et si les commentaires destinés à vous aider à vous y repérer dans les premières minutes de jeu sont en français, ceux durant les épreuves sont en anglais. Un point plutôt positif qui met dans l’ambiance lors des compétitions de Freestyle, même si le commentateur répète inlassablement les mêmes phrases à la fin de chaque course. Là encore, un peu de variété aurait été appréciable !

Monster Jam Showdown est disponible depuis le 29 août dernier sur l’eShop, au prix de 49,99 euros.

Mais vous pouvez également vous le procurer en version physique, pour un prix sensiblement équivalent. L’édition Day One vous offrira en plus deux DLC ; “Law & Disorder” et “The Odd Couple” qui vous offriront au total quatre véhicules supplémentaires.