Jupiter prépare un nouveau jeu Picross pour la Nintendo Switch, en annonçant cette fois Picross and the Rising of The Shield Hero. Le jeu sera lancé le 3 octobre 2024. Cette fois-ci, Jupiter collabore avec un anime: The Rising of The Shield Hero.

La série animée The Rising of the Shield Hero est désormais disponible sous forme de jeu de puzzle !

Picross et la série animée The Rising of The Shield Hero collaborent. Le jeu propose un mode épisode pour les fans de The Rising of the Shield Hero. Vous pouvez revivre les aventures de Naofumi, Raphtalia, Filo et de leurs amis tout en résolvant des puzzles.

Vous pouvez non seulement jouer aux Picross, Mega Picross et Color Picross habituels de la série Picross S, mais Clip Picross et Extra recréent également des scènes célèbres avec de grands puzzles.

Le nombre de puzzles est de 166 pour Picross et Mega Picross, quatre pour Clip Picross, et plus de 40 puzzles de pièces chacun pour un total de 175 puzzles, 47 puzzles pour Color Picross et huit pour Extra.