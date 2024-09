Très en forme en ce moment, Inti Creates a dévoilé aujourd’hui Gal Guardians : Servants of the Dark sur Nintendo Switch. Gal Guardians : Servants of the Dark fait suite à Gal Guardians : Demon Purge, mettant cette fois en scène Kirika et Masha. La coopération à deux joueurs en ligne sera prise en charge.

Gal Guardians: Servants of the Dark est un jeu d’aventure en 2D mettant en scène deux nouveaux personnages. Servants of the Dark reprend l’action dynamique que les joueurs ont appréciée dans Gal Guardians: Demon Purge, tout en augmentant considérablement les éléments d’exploration et de collecte, changeant ainsi complètement de genre pour offrir une expérience entièrement Metroidvania.

Servants of the Dark déplace le cadre d’un seul château démoniaque à l’ensemble du monde des démons. Les joueurs contrôlent deux servantes démoniaques alors qu’elles explorent les enfers : Kirika et sa jeune sœur Masha. Elles possèdent chacune des attaques et des capacités différentes, obligeant les joueurs à alterner entre les deux pour explorer chaque zone, améliorer leurs armes, vaincre des boss démoniaques et ressusciter leur maître, le Seigneur Démon Maxim.

De plus, Gal Guardians: Servants of the Dark propose un mode coopératif en ligne à deux joueurs, permettant à deux joueurs du monde entier de contrôler simultanément les deux sœurs. Inti Creates est en plein développement du titre, veillant à ce que chaque élément du gameplay soit à la pointe de l’action et de l’exploration en 2D.

Personnages jouables

Les deux stars de Servants of the Dark sont les sœurs Kirika et Masha, servantes du Seigneur Démon Maxim. Les joueurs devront alterner entre la portée longue de Kirika et la portée courte de Masha tandis qu’ils s’aventurent dans les enfers dominés par leurs ennemis, réparent leur château démoniaque en ruine et s’efforcent de ressusciter leur Seigneur Démon.