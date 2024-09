Les fans de JRPG classiques ont eu une surprise hier soir lors de l’événement State of Play de Sony, puisque GungHo a annoncé que la série Lunar bien-aimée allait recevoir une collection remastérisée qui arrivera sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, au printemps 2025. La collection Lunar Remastered contient Lunar : Silver Star Story et LUNAR 2 : Eternal Blue et proposera un tout nouveau doublage en anglais. Ne manquez pas de regarder la bande-annonce de The Lunar Remastered Collection ci-dessous.

L’édition remasterisée apporte une multitude d’améliorations passionnantes, y compris la prise en charge du format écran large, des graphismes pixelisés améliorés, des cinématiques animées en HD et un tout nouveau doublage anglais. Les joueurs peuvent choisir de rester dans le style rétro avec les visuels d’origine ou d’opter pour la version remasterisée pour un look plus moderne. De plus, une nouvelle fonctionnalité permet d’accélérer les combats, donnant ainsi plus de contrôle sur le rythme de l’aventure, tandis que les paramètres de stratégie améliorés rendent les combats encore plus pratiques. Et pour la première fois dans la série, Lunar sera disponible en deux langues supplémentaires : l’allemand et le français, en plus de l’anglais et du japonais.

Lunar: Silver Star Story commence dans le paisible village de Burg, où un garçon nommé Alex rêve de grandes aventures, inspiré par l’histoire du Maître des Dragons Dyne. Attirés par l’aventure et les trésors, Alex et ses amis se lancent dans une quête, mais avec l’apparition soudaine de l’Empereur Magique qui souhaite contrôler le monde, il leur revient de combattre ce mal croissant et de sauver le monde du danger.

Situé 1000 ans après Lunar: Silver Star Story, Lunar 2: Eternal Blue suit un jeune aventurier nommé Hiro, qui rencontre une mystérieuse visiteuse venue de l’Étoile Bleue alors qu’il explore une ancienne tour. Nommée Lucia, elle insiste pour être emmenée auprès de la déesse Althena, la dirigeante de leur monde. Ensemble, Hiro et Lucia rencontrent les meilleurs alliés, les pires ennemis et les forces de destruction les plus sombres qui menacent l’ensemble de la création.

Cette image montre un personnage suspendu à l’envers à une corde, avec des flammes qui s’agitent au sol en dessous de lui. Le dialogue à l’écran du personnage dit : « Oh non ! La sortie se referme. Dépêche-toi ! »

La série Lunar raconte l’histoire classique d’un jeune aventurier avec un acolyte tout mignon, qui tombe amoureux d’une fille qui pourrait être immortelle. Ce qui commence comme une quête légère prend rapidement un tournant sombre avec l’apparition d’un méchant maléfique, plaçant ainsi le sort du monde entier entre les mains du héros. Cette histoire intemporelle, remplie de dragons, d’épées et de trésors, prend vie grâce à un casting de personnages inoubliables — d’une jeune prêtresse qui joue à la parfaite héritière chez elle, mais qui a un tempérament de feu, à un méchant tragique qui a pourtant un sens du drame. La narration simple et fluide des jeux, combinée à un développement réfléchi des personnages, donne à Lunar son charme unique et son attrait durable.

L’attrait de Lunar réside également dans ses œuvres d’art étonnantes, à la fois dans les cinématiques animées et dans l’art en pixels 2D. La fusion de ces deux styles artistiques distincts dans les batailles, les événements et les cinématiques animées en faisait un titre phare lors de sa sortie. Même aujourd’hui, l’esthétique d’anime des années 90 de Lunar reste de grande qualité, et nous l’avons encore perfectionnée pour cette remasterisation. Ce style artistique rétro est rare de nos jours, et jouer à ce jeu comblera sans aucun doute votre soif de nostalgie des années 90.