Préparez-vous à retourner au combat dans le monde plein de pixels de D3PUBLISHER sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.

La Terre a éclaté en morceaux… Encore une fois ! D3Publisher Inc. est fier de vous annoncer que EARTH DEFENSE FORCE : WORLD BROTHERS 2, le deuxième volet de la série populaire de jeux de tir à la troisième personne en voxel, EARTH DEFENSE FORCE, est disponible dès maintenant sur PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, et PC via Steam et l’Epic Games Store.

EDF : WB2 est classé « T » pour Teen par l’ESRB, PEGI 16 et USK 16. Le jeu peut être acheté au prix de 49,99 € pour l’édition standard et 74,99 € pour l’édition de luxe pour les consoles PlayStation et pour PC. La version Nintendo Switch est vendue au prix de 39,99 € pour l’édition standard et 64,99 € pour l’édition de luxe. Les fans qui ont précommandé le jeu recevront des récompenses uniques, notamment des personnages jouables exclusifs, des armes et bien plus encore.

EDF : WB2 raconte ce qui est arrivé à la Terre voxel (cube) après les événements du premier volet. Des unités du monde entier se réunissent pour faire face à une menace sans précédent, provoquée par un tout nouvel ennemi qui menace de déchirer la Terre à nouveau. Pour rétablir la paix sur la Terre voxel, l’EDF a été dépêchée pour une mission d’urgence comme personne n’en a jamais vu auparavant ! Avec un style artistique voxel unique, des armes géantes, des monstres énormes et des batailles épiques jusqu’à 4 joueurs en coopération en ligne et en écran partagé hors ligne, EDF : WB2 est rempli d’amour pour la série EDF comme jamais auparavant, offrant aux joueurs la possibilité de personnaliser leur escouade EDF en mélangeant les capacités, tout en utilisant les soldats, les personnages et les armes classiques du premier jeu.