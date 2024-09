Un nouveau trailer dévoile plus de détails sur la vie d’un officier, du mariage a la stratégie !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Kou Shibusawa ont dévoilé le second trailer pour leur jeu de simulation historique, ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE. Les précommandes du jeu sont désormais ouvertes, ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE sortira au format numérique le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.

Dans ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, les joueurs incarneront un officier et pourront influencer sa vie ainsi que les événements historiques se déroulant autour de lui. Parmi les décisions que les joueurs pourront prendre pour leur personnage, certaines concerneront les points clefs de la vie de leur officier, tels que le mariage ou l’éducation d’un enfant. Ainsi, les joueurs auront la possibilité de prendre des « conjoints » du sexe opposé en remplissant certaines conditions : soit en approfondissant leurs relations avec un officier, soit en achevant des événement dans les « Histoires ». Les joueurs peuvent également vivre des histoires d’amour qui n’existent pas dans l’histoire ou épouser des officiers fictifs apparaissant dans les événements. Dans ce cas, les conjoints apparaitront par la suite dans le jeu en tant qu’officier de la même force a laquelle le joueur appartient. En formant une relation synergique avec leurs conjoints, les joueurs obtiendront ainsi divers avantages tels que recevoir du soutien lors des « Missions » ou de « l’Entrainement », ou encore des « Liens » et « Assistance ».

A mesure que les joueurs interagiront avec leurs conjoints, un enfant peut naitre, déclenchant alors des événements liés à « l’éducation d’un enfant ». Les choix faits par les joueurs au cours de ces événements influenceront les compétences de l’enfant qui peut parfois hériter de traits. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans, il devient majeur et rejoint la force à laquelle le joueur appartient. Si le personnage du joueur vient à mourir, ou lorsque l’enfant devient adulte, les joueurs ont alors la possibilité de sélectionner celui-ci pour continuer à jouer.

En plus des nombreuses améliorations proposées par ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, les joueurs pourront découvrir une nouvelle mécanique, la « Sagesse », qui sera nécessaire pour apprendre diverses tactiques, compétences et permettre aux officiers de monter de niveau. La sagesse s’obtiendra notamment en complétant des missions, en combattant sur le champ de bataille, mais également en approfondissant les relations entre officiers, rendant les interactions entre ceux-ci plus cruciales que jamais. En effet, la sagesse que les joueurs obtiendront dépendra des tactiques et compétences de l’officier avec lequel ils interagiront, apportant ainsi une dimension stratégiques aux interactions. Les joueurs devront alors choisir avec soin les officiers avec lesquels ils souhaitent établir des relations, en fonction des tactiques et compétences qu’ils veulent acquérir.

Les joueurs pourront également acquérir de l’expérience dans diverses compétences, telles que la force ou l’intelligence, pour les faire évoluer, en « s’entrainant ». Lorsqu’un officier allié de la ville apportera son « assistance », la quantité d’expérience gagnée par les joueurs sera considérablement augmentée. Ainsi, même si les compétences initiales de leur officier sont moyenne, les joueurs peuvent améliorer leurs personnages et devenir des officiers de haut rang en s’investissant et en étant soutenus par d’excellents compagnons.

Enfin, en plus de la fonctionnalité de « duels » qui fera son retour, les joueurs pourront découvrir une autre nouveauté propre a ROMANCE OF THRE THREE KINGDOM 8 REMAKE : le système de « débat ». Les règles de ces fonctionnalités évolueront également, devenant plus stratégiques, alors que les officiers s’affronteront en fonction du nombre de cartes qu’ils auront en main. Si les « duels » pourront changer le cours de la bataille, les « débats » pourront faire évoluer la situation lors des « parlements ». Face a des adversaires aux capacités similaires, chaque coup pourra être un échange tendu décisif, pouvant apporter la victoire ou la défaite.

Pour voir le jeu en action, rendez-vous sur le stream officiel « KOEI TECMO LIVE! In TGS2024 » (17:00 JST le 27 Septembre 2024, uniquement disponible en Japonais). Durant la section réservée a ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, le producteur du jeu, Kazuhiro Echigoya, présentera les dernières informations disponibles ainsi que des images de gameplay en direct inédites.

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE, sera disponible en version numérique le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.