Découvrez le trailer de lancement !

Microids, éditeur de jeux vidéo, et Dear Villagers, label d’édition de Plug In Digital, annoncent que la version limitée de Naheulbeuk – Le Maître du Donjon est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et PlayStation. Les fans de la franchise peuvent dès à présent découvrir cette version spéciale et se plonger dans l’univers du Donjon de Naheulbeuk !

Cette édition limitée inclut :

Le jeu Naheulbeuk – Le Maître du Donjon

Une planche de stickers

Un poster

Un lenticulaire 3D

À propos de Naheulbeuk – Le Maître du Donjon:

Un donjon en danger ! Construisez, gérez et défendez votre donjon dans l’univers satirique heroic-fantasy du Donjon de Naheulbeuk. D’un établissement douteux à un repaire tristement célèbre.

Votre mission, si toutefois vous l’acceptez… Incarnez Reivax le demi-gobelin servile (ou pas) intendant du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant l’incursion des intrépides aventuriers, vous devez construire, développer et peupler la tour bancale de Naheulbeuk. Mais avant tout, tâchez de ne pas contrarier votre maître, le maléfique sorcier Zangdar.