Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian est en cours de développement pour la Nintendo Switch. Le jeu a été annoncé par Koei Tecmo et Gust au Tokyo Game Show. Le titre est prévu pour 2025. Selon Koei Tecmo, le projet est un RPG promettant une nouvelle aventure, de nouveaux protagonistes et une histoire originale. Il est également décrit comme un titre « complètement hors ligne ». La description indique également ce qui suit : « En s’appuyant sur les expériences de la série Atelier tout en évoluant, nous vous invitons à découvrir une nouvelle histoire de ‘Resleriana' ».

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas du seul nouveau jeu Atelier en cours de développement. Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land arrive en mars.