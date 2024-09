Plongez dans une action d’arcade rapide et hilarante avec du basket-ball, du football, du golf et du tennis avec vos stars Looney Tunes préférées en solo et en multijoueur local !

GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que les Looney Tunes sont de retour en action dans Looney Tunes : Wacky World of Sports, maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Bondissez dans quatre sports au rythme effréné avec vos Looney Tunes préférés en solo ou en multijoueur local dans le premier jeu vidéo Looney Tunes sur consoles de salon depuis plus d’une décennie.