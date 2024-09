BAKERU sur l’eShop de la Nintendo Switch en Europe semble avoir disparu. Spike Chunsoft a confirmé qu’ils sont au courant d’un problème rendant impossible l’achat de BAKERU pour les propriétaires de Switch via l’eShop en Europe.

We’re aware of an issue that is currently causing BAKERU to be unavailable on the eShop in Europe.

We’re urgently working on resolving this and will update everyone when BAKERU is available for purchase again. pic.twitter.com/qWIw5d4nmo

— Spike Chunsoft, Inc. (@SpikeChunsoft_e) September 27, 2024