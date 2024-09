Nous revoilà pour notre sélection des promotions de l’eShop ! Nous avons au programme de très beaux jeux, une liste éclectique, et nous espérons que vous trouverez votre bonheur !

Dragon Dogma’s: Dark Arisen

5,09€ au lieu de 29,99€

On commence fort avec un jeu très très bien noté chez nous. Dragon’s Dogma: Dark Arisen est disponible sur l’eShop jusqu’au 15 octobre au prix de 5,09€ au lieu de 29,99€.

Ce action-RPG nous emmène chasser des monstres dans des combats épiques et le jeu nous offre un portage (presque) parfait sur la Nintendo Switch ! Notre testeur avait même mis la note de 9 sur 10 à Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Vous pouvez lire notre test ici.

Terraria

14,99€ au lieu de 29,99€

Deuxième promotion avec une autre pépite vidéoludique. Terraria est sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 3 octobre !

Terraria est l’un des Minecraft-like les plus réussis qui existe. Il est complet, addictif, et peut vous amuser pendant des dizaines d’heures. Nous adorons ce jeu et nous-mêmes avons passé de longues soirées à miner et découvrir le monde. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Super Dungeon Maker

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous continuons avec ce magnifique jeu à un tout petit prix ! Super Dungeon Maker est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 19 octobre !

Comme son nom l’indique, Super Dungeon Maker est un jeu qui permet de construire ses propres donjons. Les possibilités sont assez grandes et la communauté est très active et continue de créer de nouvelles aventures jouables. Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

For The King

4,99€ au lieu de 24,99€

Encore un jeu à cinq euros ! For The King est actuellement sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 9 octobre.

For The King est RPG tactique mélangeant le jeu de plateau et le roguelike. C’est un jeu au challenge relevé, aux graphismes très réussis et jouable en coopération en ligne. Nous vous recommandons vivement For The King et nous lui avons mis la très bonne note de 8,3 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Azure Striker GUNVOLT 3

12,99€ au lieu de 25,99€

Nous terminons avec cette sympathique promotion : Azure Striker GUNVOLT 3 est sur l’eShop au prix de 12,99€ au lieu de 25,99€. L’offre dure jusqu’au 9 octobre.

Azure Striker GUNVOLT 3 est un jeu d’action en 2D. Le jeu est certes un peu court, mais il propose un magnifique gameplay sympathique qui réussira à vous séduire pendant quatre – cinq heures. Il propose une très bonne rejouabilité. Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.