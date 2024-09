Dear Villagers et Sunny Syrup Studio sont fiers d’annoncer la sortie de Spirit Mancer le 7 novembre prochain sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Le titre, qui vient de lancer une démo sur Steam, propose une aventure en 2D de type Hack and Slash avec des mécaniques de Deck-Building inspirées de classiques comme Mega Man, Jojo’s Bizarre Adventure et Pokemon. Les joueurs incarnent un chasseur de démons moderne, pouvant jouer en solo ou coopérer avec un ami en mode local. Tranchez, tirez et détruisez des hordes de démons issus de l’Ars Goetia et arrêtez la reine maléfique grâce au pouvoir du Spirit Mancer. Capturez leurs esprits et invoquez-les en combat dans le monde magnifique mais dangereux de l’Inferno !

Nouvelle Fonctionnalité Révélée : Développez votre village et faites évoluer votre personnage !

Découvrez les Anans ! Une classe de démons de bas niveau vivant dans l’Inferno. Ils n’ont pas de pouvoirs spéciaux, mais ils sont très adaptables à n’importe quelle condition et suivent très bien les ordres, ce qui aidera nos héros. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, la ville vous proposera de nouvelles installations construites par les Anans, comme des magasins pour échanger et acheter de nouveaux objets, un bar pour accéder à des missions principales et secondaires, une boutique de potions pour trouver des cartes d’invocation, une banque, une pêche, une armurerie. Vous découvrirez même la guilde des aventuriers Anans, qui vous permettra de les envoyer en expéditions pour chercher plus de ressources !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES