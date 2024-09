Dans une annonce officielle, The Pokémon Company a révélé que Pokémon Unite mettra fin à son service en Belgique et aux Pays-Bas à compter du 30 novembre 2025. Le jeu ne sera plus disponible en téléchargement après cette date, et les objets en jeu (y compris les abonnements et les Gemmes Aeos) ne seront plus disponibles à l’achat à partir du 31 octobre 2024. Voici le message complet :

Merci à tous pour votre soutien continu à Pokémon UNITE. Malheureusement, nous avons pris la décision difficile de mettre fin au service de Pokémon UNITE en Belgique et aux Pays-Bas à partir du 30 novembre 2025. À compter du 30 novembre 2025, le service de Pokémon UNITE prendra fin en Belgique et aux Pays-Bas. L’application ne sera plus disponible en téléchargement sur les appareils mobiles ou sur Nintendo Switch au-delà de cette date. Les objets en jeu, y compris les Gemmes Aeos et les abonnements, ne seront plus disponibles à l’achat à partir du 31 octobre 2024. Veuillez vous assurer d’utiliser tous vos objets en jeu avant le 30 novembre 2025. Les joueurs peuvent contacter le Support pour tout problème avant le 30 novembre 2025. Nous tenons à remercier nos joueurs en Belgique et aux Pays-Bas pour leur soutien, et nous nous excusons pour tout inconvénient.

Aucune raison officielle n’a été donnée, mais comme l’a souligné Pokémon GO Hub, il est « largement spéculé que cette décision est due aux règles et réglementations strictes concernant les loot boxes et les mécaniques gacha » dans certains marchés.