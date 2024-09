Contenu de l’édition limitée et mécaniques de combat dévoilés.

NIS America, Inc. est fier d’annoncer que Phantom Brave: The Lost Hero sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 30 janvier 2025 (la version Steam suivra au printemps 2025) !

Les précommandes pour l’Édition Limitée de Phantom Brave: The Lost Hero, exclusive à la boutique en ligne de NIS America, sont désormais ouvertes pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Cette Édition Limitée comprend une version Deluxe du jeu, un artbook, une bande originale, un diorama en acrylique et un sous-verre.

À propos du jeu :

Un jour, Marona, une jeune fille dotée du pouvoir mystérieux de communiquer avec les Phantoms, se retrouve séparée de son partenaire Ash après une attaque des terrifiants bateaux fantômes de la Flotte Épave.

Marona échoue sur une île isolée, où elle rencontre le Phantom d’une jeune fille nommée Apricot, qui souhaite faire renaître la flotte pirate de son père. Pour retrouver ceux qui leur sont chers, les deux décident de s’allier et de partir en quête de la résurrection de l’équipage pirate d’Argento.

Dans un monde où les mers sont infestées de navires fantômes et de pirates, cette histoire sur le lien entre les Phantoms et la jeune fille qui communique avec eux… est sur le point de commencer.

Pour plus d’informations sur l’histoire et les personnages, rendez-vous sur le lien suivant :

Déroulement du jeu :

La progression dans Phantom Brave: The Lost Hero se divise en trois phases de jeu distinctes :

Scènes d’événements : Suivez les aventures de Marona à travers des séquences narratives.

Temps à la base : Préparez-vous pour les combats en améliorant le niveau et l’équipement de vos personnages.

Séquences de combat : Invoquez vos alliés pour vous assister lors des batailles.

Pour plus d’informations sur les différents systèmes de combats, rendez-vous sur le lien suivant :

Caractéristiques :

Phantom Brave: The Lost Hero est un jeu RPG stratégique qui sort des sentiers battus et permet une liberté de mouvements totale sur la carte. Invoquez vos équipiers Phantoms en combinant leurs âmes à de divers objets présents sur le terrain.

Les Phantoms peuvent également se gadgétocombiner avec des objets spéciaux aux mouvements limités mais capables de lancer des attaques dévastatrices. Marona peut aussi se fantôcombiner avec ses alliés pour transformer son apparence et avoir accès à de nouvelles capacités. Le déroulement de la bataille dépendra uniquement de vous !

Créez des personnages à partir de 51 unités différents et formez la puissance ultime en combinant la montée en niveau, la recherche d’objets rares et les défis dans des donjons aléatoires. Les possibilités de personnalisation sont infinies !

Informations :