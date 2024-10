Life is Strange: Double Exposure a été annoncé pour la Nintendo Switch d’une manière assez étrange. La bande-annonce du jeu n’incluait pas le logo de la Switch, et le site officiel ne la mentionnait pas non plus. Ce n’est que dans la description de la bande-annonce officielle sur YouTube que l’on a découvert que le titre arrivait sur Switch.

Life is Strange: Double Exposure a à son crédit une équipe très talentueuse est en charge du portage, ayant déjà réalisé une quantité impressionnante de travaux pour la Switch au fil des ans. Square Enix a révélé qu’Engine Software est le studio responsable du portage de Life is Strange: Double Exposure sur Switch. Étant donné que le jeu utilise les technologies Lumen et Nanite du moteur Unreal Engine 5, qui ne fonctionnent tout simplement pas sur Switch, Engine Software a dû complètement rééclairer le jeu avec un éclairage pré-rendu au lieu de dynamique, un travail évidemment très chronophage.

Engine Software a travaillé sur de nombreux portages Switch de haute qualité. L’équipe a géré des titres tels que Ni no Kuni, Little Nightmares I & II, Ys IX: Monstrum Nox, et plus récemment Shadows of the Damned Hella Remastered qui arrive en fin de mois. pour ne citer que quelques exemples. Avec leur expertise sur la Switch, le portage de Life is Strange: Double Exposure devrait être entre de très bonnes mains.

Tout le monde cache quelque chose, et dans Life is Strange: Double Exposure, Max a le pouvoir parfait pour résoudre ce mystère alors qu’elle explore deux lignes temporelles de plus en plus divergentes, avec la détermination d’atteindre la vérité à tout prix ! Le destin de ses amis et de ces deux timelines est entre vos mains.

Dans Life is Strange: Double Exposure, Max Caulfield, photographe en résidence à l’Université prestigieuse de Caledon, découvre sa nouvelle amie proche, Safi, morte dans la neige. Assassinée. Pour la sauver, Max tente de remonter le temps – un pouvoir qu’elle n’a pas utilisé depuis des années… Mais au lieu de cela, Max ouvre la voie vers une timeline parallèle où Safi est toujours en vie, mais encore en danger ! Max réalise que le tueur frappera bientôt à nouveau – dans les deux versions de la réalité. Max est la seule à pouvoir naviguer entre ces deux timelines parallèles pour résoudre et empêcher ce même meurtre.

Nous n’avons toujours pas de date de sortie pour la version Switch de Life is Strange: Double Exposure. Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est que le titre sortira après le 15 octobre 2024.