Monolith Soft a officiellement 25 ans, et pour fêter cela, la société a publié une vidéo spéciale. La vidéo rappelle aux fans ce sur quoi le studio a travaillé depuis sa création, avec un accent particulier sur la série Xenoblade. Mais d’autres séries et jeux tels que Baten Kaitos et Xenosaga sont également présentés.

Monolith Soft a ouvert ses portes le 1er octobre 1999. C’est Tetsuya Takahashi, le créateur et réalisateur de Xenoblade, qui a fondé le studio. Rappelons aux fans que même si Monolith Soft a travaillé sur ses propres jeux, la société a également contribué à certains titres Nintendo first-party importants, notamment Zelda : Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, la série Splatoon, Animal Crossing : New Horizons, et bien d’autres encore.