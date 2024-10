Utakata no Sora est un jeu de type visual novel mêlé à des éléments de jeu d’évasion, initialement sorti en 2008. Ce titre nostalgique va etre relancé dans la série G-MODE Archives+, un projet visant à restaurer des jeux mobiles classiques pour des plateformes comme la Nintendo Switch.

« Utakata no Sora » est un jeu d’évasion de style roman qui se déroule dans une ville rurale nostalgique, où un lycéen fait l’expérience de quelque chose d’étrange pendant ses vacances d’été. Les conversations avec les personnages uniques et la belle nature de la ville rurale sont décrites dans un style romanesque, et le jeu est structuré de telle sorte que les différents « mystères » qui attendent le joueur tout au long du chemin sont résolus dans le style d’un jeu d’évasion. Le jeu contient un total de huit histoires, six histoires principales et deux histoires complémentaires, ainsi qu’une histoire secondaire, « The Bookstore Resident » (Le résident de la librairie). Le protagoniste, Ayumu Nishina, profite des vacances d’été de son lycée pour se rendre à bicyclette dans une petite ville rurale située dans les montagnes, mais il est victime d’un accident en chemin. Cet accident fait que le protagoniste ouvre accidentellement une porte vers « l’autre monde », et il approche bientôt la vérité derrière l’incident de « l’enlèvement par un esprit » qui a bouleversé le destin des gens qui vivent là.

Le gameplay alterne entre des sections de narration, à la manière d’un roman visuel, et des énigmes à résoudre pour avancer dans l’histoire. La version Switch inclut six épisodes principaux, deux épisodes additionnels et une histoire parallèle intitulée « Le résident de la librairie »​

—

Cladun X3 est en cours de développement sur Nintendo Switch par Nippon Ichi Software. Le jeu arrivera le 27 février 2025 au Japon. Cladun X3 est un action RPG pixel art personnalisable et flexible. Il fait suite au jeu Cladun : This is an RPG (2010), à Cladun X2 (2011) et à Cladun Returms (2016) : This is Sengoku. La franchise apparaît pour la première fois sur une plateforme Nintendo.

—

Le développeur AQUAPLUS a annoncé qu’il sortirait Utawarerumono Trilogy Set sur la Nintendo Switch. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une collection de trois visual novels tactics-RPG de l’Utawarerumono qui étaient auparavant disponibles sur d’autres plateformes. Il comprend Prelude to the Fallen, Mask of Deception et Mask of Truth. Le jeu sera disponible au Japon le 30 janvier 2025 au prix de 14 080 yens (87€). Si vous souhaitez acheter les titres individuellement plutôt que sous forme de set, ils seront également disponibles séparément. Ils seront disponibles quelques mois plus tard, le 27 mars 2025, au prix de 5 200 yens l’unité (environ 32€).

Le premier jeu, Utawarerumono, est sorti en 2002 sur PC et a été développé par Leaf et AQUAPLUS. Il combine des éléments de visual novel (beaucoup de narration, choix limités) avec des combats stratégiques au tour par tour, dans un style RPG tactique. Le joueur suit une histoire complexe, souvent centrée sur des questions de guerre, de politique et de mystères concernant les origines des personnages principaux.

L’univers de Utawarerumono est un mélange de fantasy et de science-fiction, où les personnages vivent dans un monde médiéval fantastique. Le premier jeu raconte l’histoire de Hakuoro, un homme amnésique trouvé et secouru par une tribu vivant dans un village isolé. En reprenant connaissance, Hakuoro devient rapidement le leader du village, puis est entraîné dans des conflits de grande envergure. L’histoire explore ses origines mystérieuses et les événements complexes qui en résultent.