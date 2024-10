Les adorables premiers partenaires Pokémon de la région de Galar et Hexadron font une apparition de taille dans Pokémon GO.



Continuez à récupérer des Particules Max ! À partir du 1ᵉʳ octobre 2024 à 10h, heure locale, Ouistempo, Flambino, Larméléon et Hexadron feront leurs débuts de Pokémon Dynamax dans Pokémon GO en tant que Boss de Source d’Énergie dans les Combats Dynamax. Vous pourrez retrouver le trio de premiers partenaires Pokémon de la région de Galar dans les Combats Dynamax de niveau 1, tandis que le Pokémon Escadron sera le premier Pokémon à faire ses débuts dans les Combats Dynamax de niveau 3. Vous pourriez même rencontrer un Hexadron chromatique ! Défiez ces Pokémon et remportez la victoire pour tenter de les attraper et ajouter d’autres Pokémon Dynamax à votre équipe pour vos prochains combats.

Les Combats Dynamax de niveau 3 vont être beaucoup plus difficiles, voici donc quelques rappels pour vous aider à vous préparer.

Vous pouvez récupérer jusqu’à 800 Particules Max par jour en parcourant une certaine distance ou en les récupérant à des Sources d’Énergie.

Vous ne pouvez posséder que 1 000 Particules Max à la fois.

Les Particules Max sont nécessaires pour participer aux Combats Dynamax.

Les Particules Max peuvent être utilisées pour enseigner des Capacités Dynamax à vos Pokémon Dynamax.

Les Particules Max peuvent être utilisées pour charger les Capacités Dynamax de vos Pokémon Dynamax.

Bonne chance pour tirer le max de votre aventure, Dresseurs et Dresseuses !