Pendant un mois (jusqu’au 5 novembre 2024), les membres du Nintendo Switch Online peuvent obtenir des icônes basées sur le jeu « Kirby Super Star ».

10 nouvelles icônes sont proposées, à l’effigie de Kirby et ses diverses transformations, Meta Knight, Roi Dadidou, et quelques ennemis. Pour pouvoir les échanger contre des points platines, vous devrez d’abord démarrer le jeu Kirby Super Star™ via le SNES – Nintendo Switch Online.

Il vous faudra 100 points platine si vous souhaitez toutes les acquérir. Notez que le simple fait de lancer le jeu vous octroiera 50 points platines, de quoi vous aider !