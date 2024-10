Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Surprise (non) Zelda est un énorme carton avec 200.000 ventes ! C’est beaucoup mieux que The Legend of Zelda: Link’s Awakening en son temps avec 141K lors de son lancement. Notez également la différence de prix (qui est un facteur propre au Japon), la part numérique devrait être beaucoup plus élevée pour EoW, le jeu devrait donc être proche des 400.000 ventes pour sa première semaine, eShop inclus.

Top software:

01./00. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom <ADV> (Nintendo) {2024.09.26} (¥6.980) – 200.121 / NEW

02./00. [PS5] The Legend of Heroes: Trails of the End – Farewell, O Zemuria # <RPG> (Nihon Falcom) {2024.09.26} (¥8.000) – 29.554 / NEW

03./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of the End – Farewell, O Zemuria # <RPG> (Nihon Falcom) {2024.09.26} (¥8.000) – 17.838 / NEW

04./00. [NSW] EA Sports FC 25 <SPT> (Electronic Arts) {2024.09.27} (¥6.091) – 13.332 / NEW

05./00. [PS5] EA Sports FC 25 <SPT> (Electronic Arts) {2024.09.27} (¥8.909) – 13.265 / NEW

06./03. [PS5] Astro Bot <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.09.06} (¥7.255) – 6.381 / 34.902 (-8%)

07./00. [PS4] EA Sports FC 25 <SPT> (Electronic Arts) {2024.09.27} (¥8.909) – 6.379 / NEW

08./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.030 / 6.011.624 (-23%)

09./00. [NSW] Moeyo! Otome Doushi: Kayu Koigatari # <ADV> (Idea Factory) {2024.09.26} (¥7.800) – 5.396 / NEW

10./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.383 / 7.920.305 (-13%)

Top hardware :

Gros bond des ventes de la Switch Lite grâce à l’édition spéciale Zelda, dont les ventes sont même en hausse par rapport à l’année précédente.