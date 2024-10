Bushiroad a annoncé une date de sortie pour le RPG d’action à défilement latéral Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ? Familia Myth – Fullland of Water and Light sur Nintendo Switch, le 27 février prochain. Le jeu sera disponible en anglais et en japonais.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water and Light comprendra une histoire originale écrite par Fujino Oomori, l’auteur de la série de light novels à l’origine du jeu. Il a également été confirmé que le jeu inclura une traduction anglaise, vous permettant ainsi de jouer sans problème avec une version japonaise.

Enfin, une avalanche de nouveaux détails sur le jeu a été partagée, et vous pouvez voir le résumé complet ci-dessous.

■ À propos

Des souvenirs d’amour qui traversent le temps… Un jour fatidique, sans avertissement, la ville labyrinthique d’Orario a été transformée. Un « Monde de l’Eau » a émergé. Dans cette ville submergée, Bell Cranel rencontre une mystérieuse jeune fille.

« Fulland. »

L’appelant ainsi, elle disparaît comme si elle l’invitait à jouer. En même temps, il reçoit une épée bleue et lumineuse.

Une ville submergée, « Fulland », une jeune fille et une épée d’outremer… Bell se souvient du conte héroïque « Fulland of Water and Light », qu’il avait lu autrefois. Peut-être que cela est la clé pour résoudre le mystère de leur situation actuelle.

Dans l’Orario englouti, Bell et son groupe suivent la piste des personnages tels que décrits dans le conte héroïque. Ce qu’ils découvrent est une abondance de pensées et de sentiments non représentés dans « Fulland of Water and Light ».

C’est une « histoire au-delà de l’amour », où les héros luttent et les esprits rêvent. En plus de l’histoire principale profonde, des sous-histoires peuvent également être lues en atteignant des « Points Scénario » pendant l’exploration !

■ Personnages

Hestia Familia

Bell Cranel (doublé par Yoshitsugu Matsuoka) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia / Chef. Un garçon venu à Orario pour devenir un grand héros. Son surnom est « Pied de Lapin ». Fan de contes héroïques, il a lu « Fulland of Water and Light » de nombreuses fois. Personnage principal de cette aventure, il découvrira les secrets de « Fulland of Water and Light ».

(doublé par Yoshitsugu Matsuoka) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia / Chef. Un garçon venu à Orario pour devenir un grand héros. Son surnom est « Pied de Lapin ». Fan de contes héroïques, il a lu « Fulland of Water and Light » de nombreuses fois. Personnage principal de cette aventure, il découvrira les secrets de « Fulland of Water and Light ». Hestia (doublée par Inori Minase) – Espèce : Déesse. Affiliation : Hestia Familia / Déesse en chef. La déesse du feu, elle est descendue sur Terre depuis son royaume céleste. Elle aime Bell et se méfie des autres femmes qui s’approchent de lui. Cependant, Bell la vénère uniquement comme une déesse, ce qui la frustre.

(doublée par Inori Minase) – Espèce : Déesse. Affiliation : Hestia Familia / Déesse en chef. La déesse du feu, elle est descendue sur Terre depuis son royaume céleste. Elle aime Bell et se méfie des autres femmes qui s’approchent de lui. Cependant, Bell la vénère uniquement comme une déesse, ce qui la frustre. Liliruca Arde (doublée par Maaya Uchida) – Espèce : Pallum. Affiliation : Hestia Familia. Une fille qui soutient Bell. Malgré sa petite taille, elle a une grande présence et un jugement précis.

(doublée par Maaya Uchida) – Espèce : Pallum. Affiliation : Hestia Familia. Une fille qui soutient Bell. Malgré sa petite taille, elle a une grande présence et un jugement précis. Welf Crozzo (doublé par Yoshimasa Hosoya) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia. Un forgeron talentueux qui a sauvé Bell de nombreuses fois avec ses épées magiques.

(doublé par Yoshimasa Hosoya) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia. Un forgeron talentueux qui a sauvé Bell de nombreuses fois avec ses épées magiques. Yamato Mikoto (doublée par Chinatsu Akasaki) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia. Une fille polie et experte en arts martiaux.

(doublée par Chinatsu Akasaki) – Espèce : Humain. Affiliation : Hestia Familia. Une fille polie et experte en arts martiaux. Sanjono Haruhime (doublée par Haruka Chisuga) – Espèce : Renard. Affiliation : Hestia Familia. Sauvée par Bell, elle est amoureuse de lui et aime les récits héroïques.

Loki Familia

Ais Wallenstein (doublée par Saori Onishi) – Espèce : Humain. Affiliation : Loki Familia. Une aventurière talentueuse, surnommée la « Princesse Épéiste ». Elle est admirée par Bell mais reste distante.

Personnages originaux de Fulland of Water and Light

Dine (doublée par Sayaka Kikuchi) – Espèce : Esprit. Un esprit de l’eau existant il y a des milliers d’années.

(doublée par Sayaka Kikuchi) – Espèce : Esprit. Un esprit de l’eau existant il y a des milliers d’années. Belina Altanetta (doublée par Asami Seto) – Espèce : Humain. Une sainte, fiancée de Fulland.

(doublée par Asami Seto) – Espèce : Humain. Une sainte, fiancée de Fulland. Fulland Howls (doublé par Kazuki Ura) – Espèce : Humain. Un chevalier, adoré comme « L’Épée de l’Intégrité ».

■ Système

Combat (Bases)

Contrôlez Bell et Ais et battez des monstres avec des attaques magiques et à l’épée ! Utilisez des mouvements spéciaux pour gagner en synchronisation avec l’ « Épée de Fulland » et améliorer les statistiques de Bell et Ais !

Combat (Application)

Maîtrisez les attaques de contre pour prendre l’avantage ! Si vous contre-attaquez au bon moment, vous infligerez plus de dégâts.

Assistances

Laissez vos alliés vous aider pendant les batailles ! Leur soutien est crucial pour Bell et Ais.