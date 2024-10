Ne pensez-vous pas que les jeux en disent long sur qui vous êtes réellement ?

PLAYISM est fier d’annoncer l’arrivée de Refind Self: The Personality Test Game sur Nintendo Switch. Ce jeudi 3 octobre 2024, le jeu d’aventure hybride de Lizardry débarque sur une nouvelle plateforme, après sa sortie sur Steam et mobile (Android/iOS).

Ne pensez-vous pas que les jeux en disent long sur qui vous êtes réellement ? La façon dont vous jouez peut révéler beaucoup de choses sur votre personnalité. Sous l’apparence d’un simple jeu d’aventure et d’exploration, Refind Self analyse des données scientifiques pour définir votre personnalité. Chaque partie dure environ 1 heure et le test se termine après 3 parties !

Incarnez un androïde dans Refind Self: The Personality Test Game. L’histoire commence alors que vous observez la tombe du professeur qui vous a créé. Les robots sont partout. Ils arborent des formes variées et chacun a été conçu pour un objectif défini. Revivez les souvenirs du professeur afin de visiter différents lieux, interagissez avec d’autres robots et découvrez les secrets de l’avenir tel que l’imaginait votre créateur et de la mission qui lui avait été confiée.

La version Nintendo Switch offre de nouvelles fonctionnalités qui permettent de partager et de comparer les résultats de vos aventures plus facilement. Ces fonctionnalités seront bientôt ajoutées aux versions Steam et mobile dans une mise à jour. L’identifiant du résultat du test de personnalité peut être partagé entre les joueurs et joueuses de toutes les plateformes pour comparer librement les données.

Refind Self: The Personality Test Game est en solde sur le Nintendo eShop ! Profitez de -10 % sur votre achat jusqu’au 9 octobre 2024. Si vous possédez déjà 7 Days to End with You, le précédent jeu de Lizardry, vous pourrez profiter de 20 % de réduction !

De plus, une mise à jour a été déployée le 1er octobre 2024 pour les versions Steam et mobile de Refind Self: The Personality Test Game. Le jeu est maintenant disponible en allemand, espagnol, français et italien. Nos joueurs et joueuses d’Europe peuvent désormais rejoindre une communauté de plus de 260 000 personnes et ainsi partager et comparer les résultats de leur test de personnalité ! Pour célébrer cette mise à jour, le jeu est soldé à -30 % sur Steam jusqu’au 8 octobre 2024, à 10 h 00 (heure du Pacifique). Si vous comptiez essayer la version Steam, c’est l’occasion parfaite !

Après avoir travaillé à la réalisation dans une entreprise de jeux pour réseaux sociaux, Lizardry a décidé de se lancer dans l’aventure en tant que développeur solo. Son premier jeu commercial, 7 Days to End with You, a reçu un excellent accueil critique et lui a permis d’obtenir la deuxième place du Game Designer Award aux Japan Game Awards de 2022. De nombreux créateurs et créatrices de contenu ont diffusé leurs parties du jeu et le let’s play de Yuru Gengogaku a remporté le grand prix de l’Indie Game Let’s Play Awards.

Lizardry donne vie à ses idées originales et uniques avec le degré de liberté que lui permet son statut de développeur solo. Son objectif est de faire des jeux d’un genre nouveau, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Refind Self: The Personality Test Game suit parfaitement cette ambition et répond à l’éternelle question : « est-ce qu’un jeu peut réellement analyser la personnalité d’une personne ? » sous la forme un véritable jeu complet.