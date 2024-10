Un leaker autoure de la série Sonic the Hedgehog, qui avait précédemment fourni des informations sur le film Sonic the Hedgehog 3 et partagé des informations sur le prochain Sonic x Shadow Generations, affirme que le prochain titre Sonic sur console en cours de préparation par la Sonic Team est un remake ou une remasterisation de Sonic Heroes. Cette personne affirme que le jeu sur le thème de Sonic Heroes est en développement depuis 2023 et que sa sortie est prévue pour l’automne prochain.

Also, the « SHR » title has been under construction since 2023 and its release date is autumn 2025 (There is a possibility of delay) pic.twitter.com/6oT8MXx1YR — as (@sonicas0) October 1, 2024

Sonic Heroes est un jeu de plateforme développé par Sonic Team et publié par Sega, sorti sur GameCube en décembre 2003 au Japon et en janvier 2004 dans le reste du monde.

Le début des années 2000 a vu Sega quitter le marché des consoles après l’échec commercial de la Dreamcast en 2001. À partir de ce moment, Sega s’est concentré sur le développement de jeux pour d’autres plateformes, comme la PlayStation 2, la GameCube et la Xbox. Sonic Heroes est donc l’un des premiers jeux de la série à sortir sur plusieurs consoles simultanément, y compris pour la première fois sur une console non-Sega.

L’objectif du jeu était de s’éloigner des mécaniques complexes et des scénarios plus sombres des précédents jeux Sonic Adventure, pour retrouver un style plus accessible et adapté à un plus large public. Sega voulait également offrir un jeu où les joueurs pourraient incarner plusieurs personnages en même temps pour varier l’expérience.

L’intrigue de Sonic Heroes tourne autour du retour du Dr. Eggman, qui menace le monde avec une nouvelle arme ultime dans six mois. En réponse, quatre équipes de personnages se forment, chacune ayant ses propres raisons d’affronter Eggman :

Team Sonic (Sonic, Tails, Knuckles) : Leur objectif est de stopper les plans du Dr. Eggman et sauver le monde.

Au fur et à mesure que les équipes avancent dans l’histoire, elles se croisent et doivent parfois s’affronter. Le récit mène à une confrontation avec Metal Sonic, qui révèle être le véritable antagoniste. Il s’était déguisé en Eggman tout ce temps, cherchant à s’approprier la puissance des héros pour devenir « Metal Overlord ». Les quatre équipes s’unissent alors pour vaincre Metal Sonic lors d’une bataille finale spectaculaire.

La grande originalité de Sonic Heroes réside dans son système de gameplay en équipes de trois personnages. Chaque équipe est composée de trois types de personnages différents : un personnage rapide (vitesse), un personnage fort (puissance), et un personnage volant. Le joueur peut basculer entre ces trois types à tout moment pour exploiter leurs compétences uniques :

Personnages de vitesse : Comme Sonic, Shadow ou Espio, ces personnages sont les plus rapides, capables de foncer à grande vitesse, grimper sur les rails et faire des attaques tourbillonnantes.

Le joueur doit jongler entre ces trois types en fonction des situations et des obstacles rencontrés. Chaque équipe a un niveau de difficulté légèrement différent, et certaines équipes (comme Team Sonic) offrent une expérience plus classique et rapide, tandis que d’autres (comme Team Rose) sont plus faciles et adaptées aux débutants.

Sonic Heroes a été bien accueilli pour sa variété de gameplay et son retour aux sources avec un style plus coloré et accessible. Cependant, certains critiques ont mentionné des problèmes avec la caméra et le contrôle des personnages, surtout lors des phases de plateforme. Malgré cela, il reste un des jeux les plus vendus de la franchise Sonic sur GameCube et autres plateformes.