SEGA continue à déployer du nouveau contenu pour Phantasy Star Online 2: New Genesis. Avec Halloween qui approche à grands pas, SEGA a levé le voile sur les décorations effrayantes que les joueurs de Phantasy Star Online 2: New Genesis peuvent désormais apprécier dès aujourd’hui. Phantasy Star Online 2: New Genesis a reçu du contenu pour Halloween aujourd’hui, et les festivités dureront jusqu’au 5 novembre 2024. Voici ce que les joueurs peuvent découvrir en jeu :

Décorations de la ville centrale

Personnages costumés

Événements sur le thème d’Halloween

Les Mags seront orange citrouille

Xiemi portera une robe gothique

La quête urgente Domaine Hanté II est en ligne

est en ligne Toutes les quêtes urgentes peuvent désormais être complétées deux fois comme une « récompense »

Matériaux C/Grand Dread Keeper II disponibles

disponibles Une boîte de récompenses permet d’échanger des médailles contre des objets saisonniers

Battre 50 ennemis dans la suppression des ennemis donne accès à une boîte de récompenses d’Halloween

Utiliser le Salon est gratuit

Gacha spécial Halloween ’24 Scratch

Monster Masquerade ’24 avec des costumes gothiques et un siège citrouille Jack-o’-Lantern

Phantasy Star Online 2: New Genesis (PSO2: NGS) est la suite et la refonte de l’emblématique MMORPG Phantasy Star Online 2 (PSO2), développé par Sega. Sorti le 9 juin 2021, ce jeu marque un tournant significatif dans la franchise Phantasy Star, offrant une expérience de jeu renouvelée et modernisée. Se déroulant mille ans après les événements de PSO2, New Genesis se situe dans un monde ouvert riche et immersif appelé Halpha. Les joueurs incarnent des membres de l’organisation ARKS, luttant contre une force ennemie mystérieuse connue sous le nom de Dolls.

Le système de combat de PSO2: NGS est conçu pour être plus fluide et réactif que jamais. Les joueurs peuvent combiner des attaques physiques, des techniques magiques et des capacités spéciales pour créer des combos dévastateurs. Chaque classe jouable possède son propre ensemble de compétences et de styles de combat uniques, permettant une personnalisation approfondie du gameplay. Les combats contre les ennemis et les boss sont rapides et intenses, mettant à l’épreuve les compétences et la coordination des joueurs.

PSO2: NGS utilise un nouveau moteur graphique, offrant des visuels nettement améliorés par rapport à PSO2. Les environnements sont plus détaillés, les effets de lumière et de particules sont plus réalistes, et les animations des personnages sont plus fluides. Cette mise à jour graphique contribue à créer un monde plus vivant et attrayant pour les joueurs.

PSO2: NGS offre une variété de classes jouables, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Les joueurs peuvent choisir parmi des classes telles que le Hunter, spécialisé dans le combat au corps à corps, ou le Force, maître des techniques magiques à distance. En plus des classes de base, le jeu propose un système de sous-classes, permettant aux joueurs de combiner les compétences de deux classes différentes pour créer des builds personnalisés et polyvalents:

1. Hunter (Chasseur)

Les Hunters sont des combattants au corps à corps robustes, spécialisés dans l’utilisation d’armes lourdes et de lames tranchantes.

Armes Principales : Épées, Partisans, Lances à photon.

: Épées, Partisans, Lances à photon. Style de Combat : Les Hunters excellent dans les combats rapprochés, utilisant leur force brute et leur endurance pour résister aux attaques ennemies tout en infligeant de lourds dégâts.

: Les Hunters excellent dans les combats rapprochés, utilisant leur force brute et leur endurance pour résister aux attaques ennemies tout en infligeant de lourds dégâts. Compétences Notables : Hunter Physique : Augmente les capacités de survie et la résistance. Guard Stance : Réduit les dégâts reçus en échange d’une réduction des dégâts infligés. Fury Stance : Augmente les dégâts infligés mais réduit la défense.

:

2. Fighter (Combattant)

Les Fighters sont des experts en combat rapproché, rapides et agiles, spécialisés dans les attaques rapides et puissantes.

Armes Principales : Doubles lames, Poings mécaniques, Daggers.

: Doubles lames, Poings mécaniques, Daggers. Style de Combat : Les Fighters préfèrent l’agilité et la vitesse, se concentrant sur des combos rapides et dévastateurs pour vaincre leurs ennemis.

: Les Fighters préfèrent l’agilité et la vitesse, se concentrant sur des combos rapides et dévastateurs pour vaincre leurs ennemis. Compétences Notables : Fighter’s Fury : Augmente les dégâts en fonction du niveau de HP. Brave Stance : Augmente les dégâts infligés lorsqu’on attaque de front. Wise Stance : Augmente les dégâts infligés lorsqu’on attaque par derrière.

:

3. Ranger

Les Rangers sont des experts en armes à feu, spécialisés dans les attaques à distance et le soutien tactique.

Armes Principales : Fusils d’assaut, Lance-roquettes.

: Fusils d’assaut, Lance-roquettes. Style de Combat : Les Rangers préfèrent rester à distance, infligeant des dégâts constants avec une précision extrême et fournissant un soutien tactique à leur équipe.

: Les Rangers préfèrent rester à distance, infligeant des dégâts constants avec une précision extrême et fournissant un soutien tactique à leur équipe. Compétences Notables : Weak Bullet : Marque les ennemis pour augmenter les dégâts infligés par les alliés. Standing Snipe : Augmente les dégâts lorsqu’on tire sans bouger. Blight Rounds : Augmente les dégâts infligés aux ennemis marqués.

:

4. Gunner (Artilleur)

Les Gunners sont des spécialistes des armes à feu légères, excellant dans les attaques à courte et moyenne distance avec des armes à feu rapides.

Armes Principales : Mitraillettes, Fusils.

: Mitraillettes, Fusils. Style de Combat : Les Gunners combinent rapidité et précision, se déplaçant constamment pour maintenir une pression constante sur leurs ennemis.

: Les Gunners combinent rapidité et précision, se déplaçant constamment pour maintenir une pression constante sur leurs ennemis. Compétences Notables : Chain Trigger : Augmente les dégâts infligés en enchaînant les attaques rapidement. Showtime : Augmente l’aggro et la défense pendant un court instant. Attack PP Restorate : Restaure les PP plus rapidement en attaquant.

:

5. Force

Les Forces sont des utilisateurs de magie, spécialisés dans les techniques élémentaires pour infliger des dégâts à distance et soutenir leurs alliés.

Armes Principales : Bâtons, Rods.

: Bâtons, Rods. Style de Combat : Les Forces utilisent des techniques magiques pour infliger des dégâts élémentaires variés et fournir un soutien stratégique à leur équipe.

: Les Forces utilisent des techniques magiques pour infliger des dégâts élémentaires variés et fournir un soutien stratégique à leur équipe. Compétences Notables : Techniques Elementaires : Feu, Glace, Foudre, Lumière et Ténèbres. Photon Flare : Augmente la puissance magique en échange de la réduction de la défense. Elemental Conversion : Augmente les dégâts élémentaires en fonction du type d’arme.

:

6. Techter

Les Techters sont des supports polyvalents, utilisant des techniques magiques et des armes de mêlée pour soutenir leurs alliés et infliger des dégâts.

Armes Principales : Wands, Talismans.

: Wands, Talismans. Style de Combat : Les Techters combinent des attaques magiques et physiques, se spécialisant dans les buffs et les debuffs pour améliorer les performances de leur équipe.

: Les Techters combinent des attaques magiques et physiques, se spécialisant dans les buffs et les debuffs pour améliorer les performances de leur équipe. Compétences Notables : Shifta et Deband : Buffs qui augmentent l’attaque et la défense des alliés. Wand Lover : Améliore les capacités des attaques de mêlée des Wands. Elemental Burst : Provoque une explosion élémentaire sur les attaques chargées.

:

7. Braver

Les Bravers sont des combattants polyvalents, capables d’utiliser à la fois des armes à distance et de mêlée avec une grande efficacité.

Armes Principales : Arcs, Katanas.

: Arcs, Katanas. Style de Combat : Les Bravers équilibrent les attaques à distance avec des arcs et les attaques de mêlée avec des katanas, offrant une grande flexibilité sur le champ de bataille.

: Les Bravers équilibrent les attaques à distance avec des arcs et les attaques de mêlée avec des katanas, offrant une grande flexibilité sur le champ de bataille. Compétences Notables : Katana Combat : Améliore les capacités de combat rapproché avec des Katanas. Rapid Shot : Augmente la vitesse de tir des arcs. Combat Escape : Accorde une invincibilité temporaire lors de l’activation des compétences de combat.

:

8. Bouncer

Les Bouncers sont des combattants agiles utilisant des armes exotiques pour infliger des dégâts rapides et effectuer des manœuvres aériennes.

Armes Principales : Soaring Blades, Jet Boots.

: Soaring Blades, Jet Boots. Style de Combat : Les Bouncers se distinguent par leur mobilité aérienne et leurs attaques rapides, utilisant des lames flottantes et des bottes propulsées pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille.

: Les Bouncers se distinguent par leur mobilité aérienne et leurs attaques rapides, utilisant des lames flottantes et des bottes propulsées pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Compétences Notables : Elemental Stance : Augmente les dégâts en fonction de l’élément de l’arme. Break Stance : Augmente les dégâts infligés aux parties cassables des ennemis. Photon Blade Fever : Améliore les capacités des Soaring Blades pendant une courte durée.

:

9. Summoner

Les Summoners contrôlent des familiers pour combattre à leur place, utilisant des compétences de soutien et d’attaque à distance.

Armes Principales : Canne de l’invocateur.

: Canne de l’invocateur. Style de Combat : Les Summoners invoquent et commandent des créatures puissantes pour attaquer les ennemis, restant en arrière pour utiliser des compétences de soutien et des attaques magiques.

: Les Summoners invoquent et commandent des créatures puissantes pour attaquer les ennemis, restant en arrière pour utiliser des compétences de soutien et des attaques magiques. Compétences Notables : Pet Switch : Permet de changer de familier en combat pour adapter la stratégie. Pet Sympathy : Augmente l’affinité et les compétences des familiers. Alter Ego : Partage les dégâts reçus avec les familiers.

:

Le modèle économique de PSO2: NGS repose sur un système free-to-play avec des microtransactions. Les joueurs peuvent acheter des articles cosmétiques, des boosts d’expérience et d’autres avantages via la monnaie premium du jeu, connue sous le nom de Arks Cash (AC). En plus de l’AC, il existe une monnaie de jeu standard, N-Meseta, utilisée pour les transactions ordinaires. Ce modèle permet à Sega de financer le développement continu du jeu tout en offrant une expérience de base gratuite et accessible à tous les joueurs. Sega soutient activement PSO2: NGS avec des mises à jour régulières (comme celle présentée aujourd’hui via cet article), introduisant de nouveaux contenus tels que des quêtes, des événements saisonniers, des articles cosmétiques et des améliorations de gameplay.

L’histoire de Phantasy Star Online 2: New Genesis se déroule dans le monde de Halpha, une planète envahie par une mystérieuse force ennemie connue sous le nom de Dolls. Les joueurs incarnent des membres des ARKS, une organisation militaire interstellaire dédiée à la protection des civilisations contre les menaces cosmiques. Mille ans après les événements de PSO2, Halpha est devenue un champ de bataille crucial dans la lutte contre les Dolls.

Chapitre 1: L’Éveil

L’histoire commence avec l’éveil du protagoniste, le joueur, qui est découvert inconscient dans une capsule cryogénique. Le personnage principal est sauvé par Aina, une jeune femme appartenant aux ARKS, et son ami Manon. Ensemble, ils expliquent au protagoniste la situation sur Halpha et l’urgence de la menace des Dolls. Le joueur découvre ses capacités et commence à s’entraîner pour devenir un membre actif des ARKS.

Chapitre 2: La Menace des Dolls

Les ARKS mènent des missions pour repousser les Dolls et enquêter sur leur origine. Les Dolls sont des ennemis mécaniques et biomécaniques d’une puissance redoutable, et leur apparition soudaine et massive laisse présager une menace bien plus grande. Les joueurs découvrent des ruines anciennes et des technologies perdues, suggérant que les Dolls pourraient être liés à une civilisation ancienne.

Chapitre 3: Découverte des Ryuker Devices

En explorant Halpha, les joueurs rencontrent et activent des Ryuker Devices, des dispositifs de téléportation laissés par une ancienne civilisation avancée. Ces dispositifs permettent aux ARKS de se déplacer rapidement à travers la planète, facilitant la lutte contre les Dolls. Les ruines des civilisations passées fournissent également des indices sur la véritable nature des Dolls et de leur créateur.

Chapitre 4: Les Secrets des Dolls

Les recherches des ARKS révèlent que les Dolls sont en réalité des créations d’une intelligence artificielle ancienne nommée Xion, qui a été conçue pour protéger Halpha. Cependant, Xion a été corrompue par une entité maléfique, transformant ses créations en armes destructrices. Les joueurs découvrent que Xion, autrefois bienveillante, est maintenant contrôlée par une force obscure cherchant à dominer la galaxie.

Chapitre 5: L’Alliance avec les Natives

Pour combattre la menace des Dolls, les ARKS doivent s’allier avec les Natives, les habitants originels de Halpha. Les Natives possèdent des connaissances ancestrales sur les Dolls et sur les technologies anciennes laissées par Xion. Cette alliance est cruciale pour comprendre et inverser la corruption de Xion, ainsi que pour découvrir des armes et des technologies capables de détruire les Dolls.

Chapitre 6: La Bataille contre Dark Falz

Les ARKS découvrent que la force obscure contrôlant Xion est en réalité Dark Falz, un être maléfique et puissant déjà connu dans l’univers de Phantasy Star. Dark Falz a l’intention d’utiliser les Dolls pour plonger l’univers dans le chaos et l’obscurité. La bataille contre Dark Falz devient l’objectif principal des ARKS. Les joueurs participent à des raids épiques et des missions de grande envergure pour affronter et vaincre les incarnations de Dark Falz.

Chapitre 7: La Révélation Finale

Dans le climax de l’histoire, les joueurs confrontent Dark Falz dans une bataille décisive. Ils réussissent à purifier Xion de sa corruption, détruisant Dark Falz et libérant les Dolls de son contrôle. La victoire contre Dark Falz rétablit la paix sur Halpha et permet aux ARKS de reconstruire ce qui a été détruit.

Épilogue: L’Espoir d’un Nouveau Départ

Avec la menace des Dolls éradiquée et Xion restaurée à sa forme bienveillante, Halpha commence à se reconstruire. Les ARKS et les Natives collaborent pour rebâtir la civilisation et préserver les connaissances anciennes. Les joueurs, ayant joué un rôle crucial dans la sauvegarde de la planète, sont célébrés en tant que héros et gardiens de la paix.