Natsume a annoncé que le prochain DLC de Harvest Moon: The Winds of Anthos, le Great Outdoors Pack, a été retardé. Le DLC devait sortir demain, mais ce n’est plus le cas, et aucune nouvelle date n’a été partagée. Natsume a déclaré qu’ils tiendront les fans informés lorsque la nouvelle date sera fixée, alors nous espérons avoir ces informations bientôt.

Campez, explorez et partez même à la chasse au trésor ! Faites-vous accompagner de vos animaux pendant que vous explorez Anthos ! Vos animaux peuvent même vous aider avec leurs compétences spéciales pendant l’exploration ! Profitez de nuits à la belle étoile autour du feu de camp ! Préparez de délicieux s’mores et d’autres plats sur le thème du camping pour vous donner un coup de pouce ! Partez à la chasse au trésor pour découvrir les mystères cachés d’Anthos ! Quels secrets découvrirez-vous avec le nouveau mode chasse au trésor sur votre DocPad ?

Les fonctionnalités incluent :

Le Great Outdoors Pack sera vendu au prix de 9,99 $ et sera gratuit pour les joueurs ayant déjà acheté le Season Pass de Harvest Moon: The Winds of Anthos.

THE GREAT OUTDOORS PACK UPDATE: Unfortunately, the launch of The Great Outdoors Pack for Harvest Moon: The Winds of Anthos has been delayed & will not be releasing tomorrow. We are so sorry for this change & will keep you posted on when the treasure-filled DLC will be available. pic.twitter.com/BfWdkgwd8x

— Natsume Inc. (@Natsume_Inc) October 9, 2024