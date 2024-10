Menez l’enquête sur un meurtre au camp de Merrilyn Crater avec le Mindcop !



Le développeur solo allemand Andre Gareis et l’éditeur Dear Villagers sont ravis d’annoncer la sortie prochaine du jeu d’enquête non linéaire mystère, Mindcop. Annoncé aujourd’hui avec une nouvelle démo et une bande-annonce, Mindcop sera lancé le 14 novembre 2024 sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 14,99 €.

De plus, une nouvelle démo est maintenant disponible sur Steam, offrant environ 30 minutes de gameplay à partir du premier jour d’enquête, permettant aux joueurs de visiter de nouveaux lieux et de mindsurf de nouveaux suspects ! La démo est jouable en anglais, allemand, français, espagnol, ainsi qu’en chinois simplifié et traditionnel.

Dans Mindcop, les joueurs se glissent dans la peau du détective titulaire pour résoudre un meurtre au camp Merrilyn Crater. Le problème ? Vous n’avez que cinq jours pour découvrir le véritable assassin. Doté de talents de détective aiguisés et de la capacité de « surfer » dans l’esprit des témoins, vous recueillerez des indices et confronterez des témoins, reconstituant ainsi le mystère dans un monde vibrant rempli de personnages uniques et de choix variés. Chaque action coûte un temps précieux, et c’est à vous de prendre les bonnes décisions avant que le temps ne soit écoulé.

LES MÉCANISMES DE MINDCOP

Dans Mindcop, les joueurs utiliseront leurs capacités uniques de « mindsurf » pour pénétrer au plus profond de l’esprit des suspects. Cette mécanique prend la forme d’un jeu de puzzle match-3 chronométré, dans lequel les joueurs naviguent dans l’esprit d’un suspect en associant des symboles pour gagner du temps et atteindre la ligne d’arrivée. À la fin de chaque navigation dans l’esprit du suspect, trois portes sont révélées : Mensonge, Incertitude et Vérité. Ces portes offrent un aperçu de la psyché du suspect par le biais de courts dialogues, fournissant des informations cruciales pour l’enquête.

André Gareis, le développeur solo de Mindcop, partage son point de vue : Mindcop est mon premier projet de jeu commercial, un jeu d’enquête où les joueurs deviennent de véritables enquêteurs et prennent toutes les décisions. Mon objectif était de créer un monde petit mais vivant, rempli de personnages complexes, d’un mystère captivant et d’une expérience de jeu dynamique et imprévisible. Le système de gestion du temps ajoute une dimension unique : chaque action coûte du temps, et avec seulement cinq jours pour résoudre l’affaire, chaque décision compte. Mindcop a été mon exutoire créatif pendant six ans, et j’espère qu’il deviendra le favori d’au moins une personne, même si ce n’est que pour un court moment.